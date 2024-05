Turbine Potsdam und Carl Zeiss Jena spielen nächste Saison in der Frauen-Bundesliga. Beide Teams machten am Sonntag den Aufstieg perfekt.

Der frühere Fußball-Serienmeister Turbine Potsdam kehrt nach einem Jahr in die Frauen-Bundesliga zurück. Im spannenden Aufstiegs-Dreikampf behauptete der Spitzenreiter am letzten Spieltag am Sonntag den ersten Platz durch ein 2:1 (1:0) beim FC Ingolstadt den ersten Platz und machte den sofortigen Wiederaufstieg perfekt.