Türkeis Arda Güler zeigt Österreich, "who the fuck" er ist

Die kleine Provokation wird Arda Güler nicht mitbekommen haben, aber er antwortet trotzdem im Achtelfinale auf dem Platz.

"Who the fuck is Arda Güler?", skandierten Österreichs Fans beim Fanmarsch vor dem Spiel. Um zu zeigen "who the fuck" Arda Güler ist, brauchte Arda Güler im EM-Achtelfinale, das mit 2:1 (1:0) an die Türkei ging, auf dem Platz exakt eine Minute. Erst spielte er einen Steilpass auf Baris Yilmaz, der letztlich zu einer Ecke führte. Dann trat er sie so präzise vors österreichische Tor, dass der Ball über Christoph Baumgartner, Stefan Posch, Patrick Pentz und Merih Demiral zum 1:0 für die Türkei ins Tor flipperte.