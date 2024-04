Obwohl es eine Auseinandersetzung zwischen dem Superstar und Jürgen Klopp gegeben hat, plant Liverpool wohl mit Mohamed Salah.

Der FC Liverpool geht offenbar fest davon aus, dass Superstar Mohamed Salah auch in der kommenden Saison für die Reds auflaufen wird. Das berichtet The Athletic. Obwohl der Vertrag des Flügelstürmers im Sommer 2025 ausläuft, gebe es keine Anzeichen, dass Salah einen Wechsel anstrebt. Daran ändert wohl auch die Auseinandersetzung mit Noch-Cheftrainer Jürgen Klopp am Wochenende nichts.