Am sechsten Spieltag der Champions League wird Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti gegen den FC Liverpool Youngster Raúl Asencio erstmals in der Königsklasse in der Startaufstellung aufbieten.