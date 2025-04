Seine Karriere ist in diesem Jahr in Italien wieder in Schwung gekommen, doch sein Verbleib in der Serie A ist noch offen.

David De Gea ist nach einer langen Zeit als vertragsloser Spieler bei Serie-A-Klub AC Florenz ein erfolgreiches Comeback geglückt. Nun winkt ihm angeblich eine Vertragsverlängerung mit doppeltem Gehalt. Noch soll der Torhüter aber zögern. Hofft er auf Angebote größerer Klubs? Artikel wird unten fortgesetzt