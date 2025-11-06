Trotz einer schweren Verletzung im Sommer: Deutscher Nationalspieler darf sich über vorzeitige Vertragsverlängerung freuen

Kleindienst war im Sommer 2024 vom 1. FC Heidenheim an den Niederrhein gewechselt. In seiner ersten Saison in Gladbach erzielte der 30-Jährige in 31 Ligaspielen 16 Tore und bereitete weitere neun Treffer vor. Am 11. Oktober des vergangenen Jahres feierte Kleindienst dann beim 2:1 in Bosnien und Herzegowina sein Debüt für das DFB-Team.

"Ich fühle mich wirklich sehr wohl bei Borussia. Das ist einfach ein großartiger Verein. Und ich bin auch überzeugt von dieser Mannschaft", sagte Kleindienst, der im Mai eine Knieverletzung mit Meniskusbeteiligung erlitten hatte und noch auf sein Comeback warten muss: "Ich möchte gerne daran mitarbeiten, den Klub wieder weiter nach oben zu führen."

In der Liga liegt die Borussia, die erst am vergangenen Samstag durch das 4:0 beim FC St. Pauli den ersten Ligasieg gefeiert hatte, auf Platz 16. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht es im Derby gegen den 1. FC Köln.