Trikots für die WM 2026: Deutschland (DFB), Spanien, Argentinien und Co. - das sind die WM-Trikots von adidas [ANZEIGE]

Da für viele von uns auf der ganzen Welt der Winter vor der Tür steht, können wir nur von einem Sommer voller Fußball träumen. Haltet durch, denn es dauert nicht mehr lange, bis die Weltmeisterschaft 2026 am 11. Juni beginnt. Die USA, Mexiko und Kanada wollen die bisher beste Ausgabe des Wettbewerbs ausrichten.

Trainer Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Weltmeistertitel verteidigen, den sie 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter Weltmeistertitel, als Lionel Messi und Co. endlich die begehrte Trophäe in den Händen halten konnten.

Im Vorfeld der WM 2026 stellen einige der größten Marken, darunter adidas, Nike, PUMA und andere, neue Trikots für einen frischen Look auf dem Spielfeld vor. Am 5. November 2025 präsentierte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen, darunter Titelverteidiger Argentinien, Deutschland, Spanien, Belgien, Co-Gastgeber Mexiko und viele mehr. Die Kollektion verbindet die historischen visuellen Identitäten und Traditionen jeder Nation und präsentiert sie in einer modernen, zukunftsorientierten Ästhetik.

adidas

Die auffällige Auswahl an Trikots spiegelt das Herz jeder Nation wider, indem Farben und Muster wichtige Aspekte der Identität jedes Landes zelebrieren. Von ihrer reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis hin zu ikonischen Trikotdesigns aus der Vergangenheit – jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihr Land vereinen.

Egal, ob Du zu Hause vor dem Fernseher sitzt, eine Party mit Freunden veranstaltest oder dich auf den Weg machst, um die Weltmeisterschaft live vor Ort zu verfolgen – Du musst entsprechend gekleidet sein. GOAL stellt Dir daher die gesamte Kollektion von adidas vor, damit Du Dich für das große Turnier ausstatten kannst:

Jetzt shoppen: WM-Trikots 2026