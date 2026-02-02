Trikots für die Weltmeisterschaft 2026: Argentinien, Deutschland, Mexiko, Spanien und alle Trikots der Top-Teams vorgestellt

Da für viele von uns weltweit der Winter vor der Tür steht, können wir nur von einem Sommer voller Fußball träumen. Halten Sie durch, denn es dauert nicht mehr lange, bis die Weltmeisterschaft 2026 am 11. Juni beginnt, bei der die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada die bisher beste Ausgabe des Wettbewerbs ausrichten wollen.

Lionel Scaloni und Argentinien werden versuchen, ihren Weltmeistertitel zu verteidigen, den sie 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter Weltmeistertitel, als Lionel Messi und Co. endlich die begehrte Trophäe in den Händen halten konnten.

Im Vorfeld des Wettbewerbs haben einige der größten Marken, darunter adidas, Nike, PUMA und andere, neue Trikots für einen frischen Look auf dem Spielfeld auf den Markt gebracht. Am 5. November 2025 stellte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Co-Gastgeber Mexiko und viele mehr. Die Kollektion verbindet die historischen visuellen Identitäten und Traditionen jeder Nation und präsentiert sie in einer modernistischen, zukunftsorientierten Ästhetik.

adidas

Die auffällige Auswahl an Trikots spiegelt das Herz jeder Nation wider, indem Farben und Muster wichtige Aspekte der Identität jedes Landes zelebrieren. Von ihrer reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis hin zu ikonischen Trikotdesigns der Vergangenheit – jedes Trikot soll Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihr Land vereinen.

PUMA folgte am 4. Dezember 2025 und stellte Trikots für Portugal, Österreich, Tschechien, Island und die Schweiz vor, die Identität und Tradition widerspiegeln – und wir sind begeistert von den atemberaubenden Designs.

Egal, ob Sie zu Hause vor dem Fernseher sitzen, eine Party mit Freunden veranstalten oder die Weltmeisterschaft live vor Ort verfolgen – Sie müssen entsprechend gekleidet sein. GOAL stellt Ihnen die gesamte Kollektion vor, damit Sie sich für das große Turnier ausstatten können:

