Argentina Germany WC 2026 Kitsadidas
Trikots für die Weltmeisterschaft 2026: Argentinien, Deutschland, Mexiko, Spanien und alle Trikots der Top-Teams vorgestellt

Repräsentieren Sie Ihr Team rechtzeitig für einen Sommer voller Fußball

Da für viele von uns weltweit der Winter vor der Tür steht, können wir nur von einem Sommer voller Fußball träumen. Halten Sie durch, denn es dauert nicht mehr lange, bis die Weltmeisterschaft 2026 am 11. Juni beginnt, bei der die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada die bisher beste Ausgabe des Wettbewerbs ausrichten wollen.

Lionel Scaloni und Argentinien werden versuchen, ihren Weltmeistertitel zu verteidigen, den sie 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter Weltmeistertitel, als Lionel Messi und Co. endlich die begehrte Trophäe in den Händen halten konnten.

Im Vorfeld des Wettbewerbs haben einige der größten Marken, darunter adidas, Nike, PUMA und andere, neue Trikots für einen frischen Look auf dem Spielfeld auf den Markt gebracht. Am 5. November 2025 stellte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Co-Gastgeber Mexiko und viele mehr. Die Kollektion verbindet die historischen visuellen Identitäten und Traditionen jeder Nation und präsentiert sie in einer modernistischen, zukunftsorientierten Ästhetik.

adidas WC kits adidas

Die auffällige Auswahl an Trikots spiegelt das Herz jeder Nation wider, indem Farben und Muster wichtige Aspekte der Identität jedes Landes zelebrieren. Von ihrer reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis hin zu ikonischen Trikotdesigns der Vergangenheit – jedes Trikot soll Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihr Land vereinen.

PUMA folgte am 4. Dezember 2025 und stellte Trikots für Portugal, Österreich, Tschechien, Island und die Schweiz vor, die Identität und Tradition widerspiegeln – und wir sind begeistert von den atemberaubenden Designs.

Egal, ob Sie zu Hause vor dem Fernseher sitzen, eine Party mit Freunden veranstalten oder die Weltmeisterschaft live vor Ort verfolgen – Sie müssen entsprechend gekleidet sein. GOAL stellt Ihnen die gesamte Kollektion vor, damit Sie sich für das große Turnier ausstatten können:

Shop: Trikots der Weltmeisterschaft 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algerien I Startseite

    Inspiriert von den Sanddünen der algerischen Wüste besticht das Heimtrikot Algeriens durch ein dynamisches Streifenmuster in Beige und Weiß mit einem leuchtend grünen Finish am Halsausschnitt und an den Schultern. Diese Anspielung auf die für das Land so typischen wellenförmigen Dünen verbindet die Mannschaft mit ihrer Heimat, ebenso wie der Schriftzug „Algeria” in arabischer Schrift auf dem Nacken.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentinien I Startseite

    Die traditionellen argentinischen Vertikalstreifen in Himmelblau und Weiß erhalten einen formverändernden Look mit einem einzigartigen dreifarbigen Verblassungseffekt, der die Blautöne der drei vorherigen Weltmeistertrikots – 1978, 1986 und 2022 – aufgreift. Im Nacken befindet sich eine individuelle Signatur mit der Aufschrift „1896“ – zur Feier des Gründungsdatums der AFA.

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgien I Startseite

    Das Heimtrikot Belgiens ist von den markanten gotischen Buntglasfenstern inspiriert, die in der Architektur des Landes zu finden sind. Symbole, die die Red Devils und die Red Flames – die Spitznamen der Männer- und Frauenmannschaften – darstellen, wiederholen sich in diesem Stil auf dem roten Grund des Trikots. Die Verzierungen an den Schultern und Ärmelbündchen sind in Schwarz und Gelb gehalten und greifen damit die Farben der Landesflagge auf.

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chile I Startseite

    Chiles Nationalvogel, der Kondor, steht im Mittelpunkt des Heimtrikots. Auf einem traditionellen roten Untergrund spiegelt ein durchgängiges Druckmuster die Federn des Vogels wider, während auf der Rückseite des Kragens der Kondor erneut in Form eines maßgeschneiderten Signatur-Symbols erscheint.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolumbien I Startseite

    Das Heimtrikot Kolumbiens ist vom magischen Realismus inspiriert, einem künstlerischen Stil, der fantastische Elemente mit realistischen Umgebungen verbindet und oft durch gelbe Schmetterlinge dargestellt wird. Es wird mit blauen Shorts und roten Stutzen kombiniert und schafft so einen unverkennbar kolumbianischen Look.

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Startseite

    Das Heimtrikot Costa Ricas zeichnet sich durch einen lebhaften, sich wiederholenden Grafikdruck aus, der aus Elementen wie Blättern, Tukans und Smileys in Rot, Blau und Rosa besteht – allesamt Motive, die „Pura Vida“ zelebrieren. Dieser Begriff, der auf dem Nacken des Trikots zu finden ist, steht für eine tief verwurzelte nationale Lebenseinstellung, die gleichbedeutend ist mit Optimismus, Dankbarkeit, Zufriedenheit und einem harmonischen Leben im Einklang mit der Natur. Eine Lebenseinstellung, auf die die Costa-Ricaner stolz sind.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Deutschland I Startseite

    Das Heimtrikot würdigt die bisherigen Erfolge Deutschlands in diesem Turnier und ist eine Hommage an einige der legendärsten Trikots des Landes. Die sich wiederholenden Rautenmuster und Chevron-Details sind jeweils von den ikonischen Grafiken früherer Trikots inspiriert, darunter auch das Trikot, mit dem Deutschland 2014 die Weltmeisterschaft gewann.

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Ungarn I Startseite

    Das Heimtrikot Ungarns präsentiert sich in der traditionellen dunkelroten Farbe des Landes, kombiniert mit weißen und grünen Elementen, die die Farben der ungarischen Flagge repräsentieren. Das Trikot feiert das 125-jährige Jubiläum des ungarischen Fußballverbands mit einem speziellen Jubiläumslogo, während das Landeswappen und das Verbandslogo über dem Herzen bzw. auf der rechten Brustseite zu sehen sind. „Magyarország“, was „Ungarn“ bedeutet, rundet das Design auf der Rückseite des Kragens ab.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italien I Startseite

    Tradition trifft Innovation im Italien-Heimtrikot – inspiriert vom reichen Erbe des italienischen Fußballs zelebriert das Trikot mit seinem auffälligen Design die Essenz des italienischen Fußballverbands. Azzurra, der Spitzname der Nationalmannschaft und die Farbe des Trikots, was „das Blau“ bedeutet, erscheint in goldenen Buchstaben auf der Rückseite des Trikotkragens.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japan I Startseite

    Das klassische Blau des japanischen Heimtrikots wird durch eine abstrakte Grafik mit aschblauen linearen Details zum Leben erweckt, die den berühmten Dunst am Horizont widerspiegeln, wo in Japan Himmel und Meer aufeinandertreffen. Die japanische Flagge prangt stolz als Signatur im Nackenbereich.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexiko I Startseite

    Tradition und Zukunft vereinen sich im neuen Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft. Dieses Trikot steht für die Energie und den Stolz, die Generationen von Fans während der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft verbinden werden. Es zelebriert die unerschütterliche Unterstützung einer Nation, die Fußball lebt und atmet, in der jeder gemeinsame Moment das Herz Mexikos widerspiegelt. Auf der Rückseite des Kragens steht der Schriftzug „SOMOS MÉXICO“ (Wir sind Mexiko) als Symbol für die Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist ausmachen.

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Nordirland I Startseite

    Das Heimtrikot Nordirlands hat eine blaugrüne und grüne Grundfarbe und ist mit einem abstrakten Muster verziert, das von den dynamischen Linien der Architektur des Landes inspiriert ist und Fans und Spieler mit dem Herzen des Landes verbindet.

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Peru I Startseite

    Inspiriert von den drei topografischen Elementen Perus – Küste, Hochland und Regenwald – ziert ein roter Streifen als grafischer Allover-Print die weiße Grundfarbe des peruanischen Heimtrikots. Der Print besteht aus abstrakten Strichzeichnungen, die Symbole für die einzelnen Landschaften darstellen, beispielsweise einen Pinguin für die Küste und ein Waldblatt für den Regenwald. Der Schriftzug „PERU“ im Nackenbereich ist in einem ähnlichen Grafik-Schriftstil gehalten.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Startseite

    Das Heimtrikot der portugiesischen Nationalmannschaft wurde entworfen, um die Kraft des Ozeans und die Leidenschaft, die die Nation auf der Weltbühne antreibt, zum Ausdruck zu bringen. Der ikonische rote Grundton wird durch wellenförmige Details und grüne Akzente ergänzt – eine visuelle Anspielung auf die maritimen Wurzeln des Landes und seinen unermüdlichen, furchtlosen Geist.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar I Startseite

    Das kastanienbraune Heimtrikot von Katar wurde zu Ehren der Zickzacklinie entworfen, die den weißen und den kastanienbraunen Teil der Nationalflagge Katars trennt. Es ist mit einer Reihe dunklerer, gezackter Linien verziert, die in der Mitte des Trikots verlaufen, und auf dem Nacken befindet sich der Schriftzug „Qatar“ in arabischer Schrift.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Saudi-Arabien I Startseite

    Das Heimtrikot von Saudi-Arabien präsentiert sich mit einem einzigartigen violetten und dunkelgrünen Allover-Print, der von den kunstvoll verzierten Türen des Landes inspiriert ist und lebhafte Details aus den Lavendelfeldern der Region aufgreift. Vor einem tiefgrünen Hintergrund entfaltet das auffällige Design seine Wirkung, das auch von den geschätzten Symbolen des Landes – dem Falken und der Palme – inspiriert ist, jedoch mit geometrischen Mustern kombiniert wird, um eine moderne Ästhetik zu schaffen.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Schottland I Startseite

    Auf dem Heimtrikot Schottlands steht das traditionelle Andreaskreuz, das auch auf der schottischen Flagge zu finden ist, als sich wiederholendes tiefblaues Muster auf dem üblichen Blau des Heimtrikots im Mittelpunkt. Das Andreaskreuz-Motiv ist auch auf der Rückseite des Kragens als Abschlussdetail zu sehen.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanien I Startseite

    Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 präsentiert sich in einem klaren Nadelstreifen-Design, wobei die rote Grundfarbe durch wiederkehrende gelbe vertikale Linien unterbrochen wird, die optische Anspielungen auf die Nationalflagge und das Wappen darstellen. Der Geist der Nation wird von den Spielern mit dem Wort „ESPANA“ auf dem Nacken des Trikots getragen.

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Schweden I Startseite

    Die traditionellen Farben Gelb und Blau, die mit dem schwedischen Heimtrikot assoziiert werden, erhalten einen modernen Touch, um der Ära der 70er Jahre des Landes Tribut zu zollen. Das Design zeichnet sich durch eine in den Stoff integrierte tonale Grafik aus, die von den beliebten Blumenstickereien inspiriert ist, die häufig auf Jeans und traditionellen schwedischen Trachten aus dieser Zeit zu finden sind. Das nostalgische Trikot ermöglicht es den Fans, ihr Erbe mit einer frischen und dennoch vertrauten Ästhetik zu feiern, die durch eine moderne Typografie auf der Rückseite des Kragens mit der Aufschrift „Sverige“ – oder „Schweden“ auf Deutsch – abgerundet wird.

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    Vereinigte Arabische Emirate I Startseite

    Das Trikot der Vereinigten Arabischen Emirate präsentiert sich in einem frischen Weiß, das durch rote Akzente und eine einzigartige graue Grafik auf den Schultern und Armen belebt wird. Das geometrische Muster ist optisch an die Schildformen des Verbandswappens angelehnt.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ukraine I Startseite

    Das Heimtrikot der Ukraine ist eine Hommage an das reiche Erbe und die Traditionen des Landes. Das traditionelle leuchtend gelb-blaue Trikot ist mit einem dezenten, sich wiederholenden Muster in dunklerem Gelb verziert, das von den Formen und Elementen des ukrainischen Wappens inspiriert ist. Der Schriftzug „Україна“ – ukrainisch für „Ukraine“ – im Nacken rundet das Design ab.

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Startseite

    Das Burgunderrot des venezolanischen Heimtrikots wird durch einen abstrakten Allover-Print zum Leben erweckt, der von den Formen und der Topografie der Tepui-Berge inspiriert ist. Auf dem Nacken befindet sich ein goldener Schriftzug mit der Aufschrift „LA VINOTINTO“ – dem offiziellen Namen des Verbandes.

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Wales I Startseite

    Die rote Grundfarbe, die für das walisische Heimtrikot steht, wurde mit einem horizontalen Streifenmuster neu interpretiert, das dunkelgrüne, rote und weiße Streifen umfasst. In der Mitte des grünen Streifens ist die offizielle walisische Übersetzung des Ländernamens CYMRU schwach sichtbar. Dieses Motiv findet sich auch neben dem Team-Motto „Gorau Chwarae Cyd Chwarae” (dt. „Das beste Spiel ist das Mannschaftsspiel”) auf der Rückseite des Kragens wieder.

