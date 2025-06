Nach der Absage von Florian Wirtz bemüht sich der FCB angeblich um den Flügelspieler der Basken, der wohl gerne wechseln möchte.

Der begehrte Flügelspieler Nico Williams von Athletic Club will angeblich am liebsten zum FC Barcelona wechseln. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Am 22-Jährigen ist auch der FC Bayern München angeblich stark interessiert.