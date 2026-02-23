Trauriger Grund: Völlig überraschender Trainer-Rücktritt bei deutschem WM-Gegner

Der Nachfolger von Advocaat, der Curacao als kleinstes Land in der Geschichte zur WM führte, steht mit dem ehemaligen Schalke-Trainer Fred Rutten bereits fest. Rutten würdigte die Arbeit seines Landsmanns Advocaat. "Dick ist eine Ikone im Weltfußball. Es ist eine Ehre, seine Arbeit fortzusetzen", sagte der 63-Jährige.

Die geglückte Qualifikation für die Endrunde bewertete Advocaat als "einen der Höhepunkte meiner Karriere. Ich bin stolz auf meine Spieler, mein Personal und die Vorstandsmitglieder, die an uns geglaubt haben."

Curacao ist bei dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada am 14. Juni in Houston der erste Kontrahent der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) und Ecuador.