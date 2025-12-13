"Traurig", "schockiert": Lionel Messi bricht Stadiontour in Indien nach Fan-Randale ab

"Ich entschuldige mich aufrichtig bei Lionel Messi sowie bei allen Sportliebhabern und seinen Fans für den bedauerlichen Vorfall", schrieb die westbengalische Ministerpräsidentin Mamata Banerjee in einem Beitrag auf X und fügte hinzu, dass sie eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet habe. Sie sei "traurig" und "schockiert".

Javed Shamim, ein hochrangiger Polizeibeamter des Bundesstaates, teilte Reportern mit, dass der "Hauptorganisator" der Veranstaltung festgenommen worden sei. Details nannte er nicht.