Günter Netzer, Weltmeister von 1974 und einst Dirigent im Mittelfeld von Real Madrid, hat Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl für dessen jüngst getätigte Aussagen bezüglich einer möglichen Zukunft bei den Königlichen gelobt.
Traum von Real Madrid "sehe ich positiv": Zwei Legenden feiern Bayern Münchens Lennart Karl für seine brisante Aussage
Bayern-Talent Lennart Karl träumte öffentlich von Real Madrid
"Soweit ich das beurteilen kann, lässt er sich durch den Trubel um seine Person nicht verrückt machen. Seine Aussage bei dieser Veranstaltung sehe ich positiv", sagte Netzer der Bild und fügte an: "Er hat nicht von einem schnellen Wechsel gesprochen, sondern von einem Traum. Ich finde, das Ziel Real darf man als junger Spieler durchaus haben."
Karls Antwort, nachdem er bei einem Fanklub-Besuch am vergangenen Wochenende nach einem anderen Traumverein als den FCB gefragt wurde, hatte hohe Wellen geschlagen: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein", sagte der 17-Jährige und rief damit bei so manchem Bayern-Fan ziemlich negative Reaktionen hervor.
Offenbar gingen die kritischen Stimmen in den Sozialen Netzwerken sehr weit, schließlich entschied sich Karl zu einem drastischen Schritt und stellte am Sonntagabend auf seinem Instagram-Profil die Kommentarfunktion ab.
Lennart Karl könnte beim FC Bayern eine Ära prägen
Mit Bernd Schuster, der von 1988 bis 1990 in Madrid spielte, kann derweil ein weiterer Ex-Real-Star die Aufregung um Karls Aussagen ebenfalls nicht nachvollziehen: "Ich finde es toll, dass Lennart Karl das so klar geäußert hat", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler der Bild. "Man soll doch seinen Träumen nachgehen – auch als Fußballer. Ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass man bis an die Weltspitze gehen möchte."
Verbindungen zwischen Karl und Real waren indes schon kürzlich ans Tageslicht gekommen, als bekannt wurde, dass der offensive Mittelfeldspieler als Zehnjähriger von den Madrilenen zu einem Probetraining eingeladen worden war. Seinerzeit spielte er noch im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt und wechselte nicht zu Real, kam stattdessen 2022 mit 14 Jahren zu den Bayern.
Dort gelang ihm in dieser Saison der Durchbruch in der ersten Mannschaft, Karl stand zuletzt häufig in der Startelf von Trainer Vincent Kompany und kam in bisher 21 Einsätzen schon auf sechs Tore und zwei Assists. Entsprechend groß sind die Hoffnungen, dass der Jungstar eine Ära beim FCB mitprägen kann und vorerst muss man sich bei Bayern auch keine Sorgen über einen möglichen Abschied machen. Karl hat schließlich im August einen bis 2028 datierten Vertrag unterschrieben, der sich an seinem 18. Geburtstag Ende Februar bis 2029 verlängert.
Lennart Karl? "Ein wunderbarer Fußballer"
Netzer betonte derweil, dass den idealen Zeitpunkt für einen Wechsel zu Real "nicht das Alter" bestimme, "sondern die Leistung, die man zuvor in seinem Klub gebracht hat. Den Wert für Real Madrid muss sich ein Spieler erst erwerben", so der 81-Jährige, der 1973 von Borussia Mönchengladbach zu Real wechselte und in drei Jahren 100 Pflichtspiele (13 Tore) für die Königlichen absolvierte.
Grundsätzlich sei "ein Fußballer im mittleren Alter für einen Transfer zu Real besser geeignet als ein zu junger", erklärte Netzer, der viel von Karl hält: "Er ist ein wunderbarer Fußballer und besitzt ganz offensichtlich auch charakterliche Fähigkeiten."
Lennart Karls bisherige Leistungsdaten für den FC Bayern in der Saison 2025/26
- Einsätze Bundesliga: 13
- Tore / Assists Bundesliga: 3 / 2
- Einsätze Champions League: 4
- Tore / Assists Champions League: 3 / 0
- Einsätze DFB-Pokal: 3
- Tore / Assists DFB-Pokal: 0 / 0