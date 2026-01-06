Traum von Real Madrid "sehe ich positiv": Zwei Legenden feiern Bayern Münchens Lennart Karl für seine brisante Aussage

"Soweit ich das beurteilen kann, lässt er sich durch den Trubel um seine Person nicht verrückt machen. Seine Aussage bei dieser Veranstaltung sehe ich positiv", sagte Netzer der Bild und fügte an: "Er hat nicht von einem schnellen Wechsel gesprochen, sondern von einem Traum. Ich finde, das Ziel Real darf man als junger Spieler durchaus haben."

Karls Antwort, nachdem er bei einem Fanklub-Besuch am vergangenen Wochenende nach einem anderen Traumverein als den FCB gefragt wurde, hatte hohe Wellen geschlagen: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein", sagte der 17-Jährige und rief damit bei so manchem Bayern-Fan ziemlich negative Reaktionen hervor.

Offenbar gingen die kritischen Stimmen in den Sozialen Netzwerken sehr weit, schließlich entschied sich Karl zu einem drastischen Schritt und stellte am Sonntagabend auf seinem Instagram-Profil die Kommentarfunktion ab.