Manchester City hat sich mit einem satten 10:1 (4:0) über Exeter City für die 4. Runde im FA Cup qualifiziert und mit dem Kantersieg sogar Vereinsgeschichte geschrieben.
Traum-Debüt und Rekord nach fast 30 Jahren! Antoine Semenyo und Manchester City schreiben Vereinsgeschichte
Manchester City feiert höchsten Sieg seit 1987 - Semenyo gibt Traum-Debüt
Die Skyblues stellten einen Rekord von 1987 für den höchsten Sieg der Klubhistorie ein (10:1 am 7. November 1987 gegen Huddersfield). Federführend daran beteiligt war Neuzugang Antoine Semenyo, der erst am Freitag für die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro vom AFC Bournemouth zu den Cityzens gewechselt war.
Bei seinem Debüt avancierte Semenyo mit einem Tor und einer Vorlage zum Mann des Spiels. Exeter hielt dabei trotz der am Ende deutlichen Packung lange respektabel mit. Zwei Eigentore kurz vor der Pause nahmen der Angelegenheit jedoch schon vor dem Seitenwechsel jegliche Spannung. Immerhin sorgte George Birch mit einem absoluten Traumtor in der Schlussminute für den verdienten Ehrentreffer.
Für City und Trainer Pep Guardiola war der deutliche Sieg über den Underdog ein gern genommener Befreiungsschlag aus einer Mini-Krise. Seit Jahresbeginn blieben die Skyblues in der Premier League dreimal in Folge sieglos, wodurch der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal auf sechs Punkte angewachsen ist.
Sensation im FA Cup: Titelverteidiger Crystal Palace blamiert sich bis auf die Knochen
In der Liga geht es für Guardiolas Mannschaft am kommenden Samstag mit dem Manchester-Derby gegen United weiter. Unter der Woche steht aber noch das Halbfinal-Hinspiel im League Cup gegen Newcastle United an.
Im FA Cup kann es für ManCity zumindest nicht mehr zu einer Neuauflage des Vorjahresfinals kommen. Am 17. Mai 2025 unterlagen die Skyblues völlig überraschend Außenseiter Crystal Palace um Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner.
Doch der Titelverteidiger verabschiedete sich sensationell bereits in der 3. Runde nach einer blamablen Vorstellung gegen Sechstligist Macclesfield aus dem Wettbewerb. Zum ersten Mal seit der Saison 1908/09 warf eine Amateur-Mannschaft den Titelverteidiger im FA-Cup raus, die BBC bezeichnete dies als die "größte Sensation" in der Geschichte des traditionsreichen Pokalwettbewerbs.