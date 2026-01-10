Traum-Debüt und Rekord nach fast 30 Jahren! Antoine Semenyo und Manchester City schreiben Vereinsgeschichte

Die Skyblues stellten einen Rekord von 1987 für den höchsten Sieg der Klubhistorie ein (10:1 am 7. November 1987 gegen Huddersfield). Federführend daran beteiligt war Neuzugang Antoine Semenyo, der erst am Freitag für die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro vom AFC Bournemouth zu den Cityzens gewechselt war.

Bei seinem Debüt avancierte Semenyo mit einem Tor und einer Vorlage zum Mann des Spiels. Exeter hielt dabei trotz der am Ende deutlichen Packung lange respektabel mit. Zwei Eigentore kurz vor der Pause nahmen der Angelegenheit jedoch schon vor dem Seitenwechsel jegliche Spannung. Immerhin sorgte George Birch mit einem absoluten Traumtor in der Schlussminute für den verdienten Ehrentreffer.

Für City und Trainer Pep Guardiola war der deutliche Sieg über den Underdog ein gern genommener Befreiungsschlag aus einer Mini-Krise. Seit Jahresbeginn blieben die Skyblues in der Premier League dreimal in Folge sieglos, wodurch der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal auf sechs Punkte angewachsen ist.