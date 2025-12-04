Nach zehn Jahren bei Manchester City wechselte Kevin De Bruyne im vergangenen Sommer zur SSC Neapel in die Serie A. Nun kommt heraus: Auch ein Klub aus Frankreich bemühte sich um die Dienste des Belgiers - allerdings zu spät.
Transferhammer scheiterte an Napoli: Ehemaliger Spieler des FC Bayern bestätigt Interesse an Kevin De Bruyne
Dabei handelte es sich um Olympique Marseille. Das verriet Medhi Benatia, Sportdirektor von OM, in der Sendung RMC Afterfoot.
"Ich habe mit De Bruyne gesprochen. Ich wollte ihn treffen, um mit ihm zu diskutieren. Er war frei", erklärte der ehemalige Profi des FC Bayern München. "Ich sagte mir, dass es mit dem Trainer (Roberto De Zerbi, d. Red.) wirklich funktionieren könnte, aber zwischen ihm und Neapel war es zu weit fortgeschritten."
- Getty Images
De Bruyne fehlt Neapel verletzt
De Bruyne war im Sommer ablösefrei von City nach Neapel gewechselt und hatte in Italien schnell eine Euphorie ausgelöst. Nach starkem Start lief es zuletzt nicht immer so gut wie erhofft, insgesamt steht De Bruyne aktuell bei vier Toren und zwei Assists in elf Einsätzen für seinen neuen Verein.
Bis neue Scorerpunkte hinzukommen, muss sich der Mittelfeldspieler allerdings gedulden. De Bruyne wird Neapel wohl mehrere Monate verletzt fehlen.
Der Tabellenführer der Serie A teilte mit, dass sich der 34-Jährige im Spitzenspiel gegen Inter Mailand (3:1) eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und bereits mit der Reha begonnen hat.
Die Blessur des Sommerzugangs ereignete sich auf ungewöhnliche Weise: Der belgische Nationalspieler verwandelte in der 33. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, fasste sich jedoch unmittelbar nach dem Schuss an den hinteren Oberschenkel und musste wenig später, von Betreuern gestützt, in die Kabine humpeln.
Bis 2027 steht De Bruyne noch bei Neapel unter Vertrag. Für Marseille läuft es dagegen auch ohne ihn. Der Klub aus der südfranzösischen Hafenstadt belegt nach neun Siegen auf 14 Partien derzeit den dritten Platz in der Ligue 1, hat jedoch nur einen Punkt Abstand zum Zweiten Paris Saint-Germain.
Zu Tabellenführer RC Lens sind es lediglich zwei Zähler. Mit 35 Toren stellt OM zudem den besten Angriff der Liga.
De Bruyne: Die Vereine seiner Profikarriere
- 2008-2012: KRC Genk
- 2012-2014: FC Chelsea
- 2012-2013: Werder Bremen (Leihe)
- 2014-2015: VfL Wolfsburg
- 2015-2025: Manchester City
- seit 2025: SSC Neapel