Transferhammer scheiterte an Napoli: Ehemaliger Spieler des FC Bayern bestätigt Interesse an Kevin De Bruyne

De Bruyne war im Sommer ablösefrei von City nach Neapel gewechselt und hatte in Italien schnell eine Euphorie ausgelöst. Nach starkem Start lief es zuletzt nicht immer so gut wie erhofft, insgesamt steht De Bruyne aktuell bei vier Toren und zwei Assists in elf Einsätzen für seinen neuen Verein.

Bis neue Scorerpunkte hinzukommen, muss sich der Mittelfeldspieler allerdings gedulden. De Bruyne wird Neapel wohl mehrere Monate verletzt fehlen.

Der Tabellenführer der Serie A teilte mit, dass sich der 34-Jährige im Spitzenspiel gegen Inter Mailand (3:1) eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und bereits mit der Reha begonnen hat.

Die Blessur des Sommerzugangs ereignete sich auf ungewöhnliche Weise: Der belgische Nationalspieler verwandelte in der 33. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, fasste sich jedoch unmittelbar nach dem Schuss an den hinteren Oberschenkel und musste wenig später, von Betreuern gestützt, in die Kabine humpeln.