Transferhammer noch im Winter? FC Bayern hat angeblich einen Chelsea-Spieler im Visier

Dabei gehe es sowohl um einen möglichen Transfer zur kommenden Saison als auch in der aktuellen Transferperiode, heißt es. Acheampong wurde bereits im Sommer als Neuzugang an der Säbener Straße gehandelt. Allerdings soll Chelsea nicht bereit gewesen sein, den 19-Jährigen abzugeben. An dieser Haltung habe sich ebenso wenig geändert wie am grundsätzlichen Interesse der Bayern.

Acheampong stammt aus Chelseas Jugend und steht bei den Londonern noch bis 2029 unter Vertrag. Neben dem FCB soll auch Nachbar Crystal Palace ein Auge auf den Abwehrspieler geworfen haben, dort wird ein Nachfolger für den zu Manchester City abgewanderten Abwehrchef Marc Guehi gesucht.