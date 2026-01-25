Die Verantwortlichen des FC Bayern sollen weiterhin über eine Verpflichtung des englischen Junioren-Nationalspielers Josh Acheampong von Klub-Weltmeister FC Chelsea nachdenken. Dies schreibt der Guardian.
Transferhammer noch im Winter? FC Bayern hat angeblich einen Chelsea-Spieler im Visier
Dabei gehe es sowohl um einen möglichen Transfer zur kommenden Saison als auch in der aktuellen Transferperiode, heißt es. Acheampong wurde bereits im Sommer als Neuzugang an der Säbener Straße gehandelt. Allerdings soll Chelsea nicht bereit gewesen sein, den 19-Jährigen abzugeben. An dieser Haltung habe sich ebenso wenig geändert wie am grundsätzlichen Interesse der Bayern.
Acheampong stammt aus Chelseas Jugend und steht bei den Londonern noch bis 2029 unter Vertrag. Neben dem FCB soll auch Nachbar Crystal Palace ein Auge auf den Abwehrspieler geworfen haben, dort wird ein Nachfolger für den zu Manchester City abgewanderten Abwehrchef Marc Guehi gesucht.
Mehrere Bayern-Verteidiger fallen im Moment aus
Acheampong, der viermal für die englische U21-Nationalmannschaft auflief, sammelt bei Chelsea in dieser Saison regelmäßig Einsätze. Er durfte bislang in 17 Pflichtspielen ran und erzielte im Oktober beim Auswärtssieg gegen Nottingham Forest seinen ersten Treffer in der Premier League.
Er ist in der Viererkette flexibel einsetzbar, kann im Zentrum und auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden. Dort plagen den FCB aktuell ziemliche Personalsorgen. Im Moment stehen Konrad Laimer (Muskelfaserriss), Josip Stanisic (Kapselverletzung) und Sacha Boey (Krankheit) Cheftrainer Vincent Kompany nicht zur Verfügung.
Es gilt aber eigentlich als unwahrscheinlich, dass Bayerns Sportchefs Max Eberl und Christoph Freund nochmal zuschlagen. Sie betonten in den vergangenen Wochen mehrfach, dass man mit dem Kader zufrieden sei und die Langzeitverletzten Hiroki Ito, Jamal Musiala und Alphonso Davies als "interne Neuzugänge" sehe.
Bislang wurde einzig Perspektivspieler Baro Sapoko Ndiaye geholt. Er ist zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen und kam von den Gambinos Stars, einer Akademie, die zum Joint Venture Red&Gold Football, das der FC Bayern gemeinsam mit dem MLS-Klub Los Angeles FC betreibt, gehört.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace