Transfercoup plötzlich in Gefahr? Topklub könnte bei Wunschtransfer des FC Bayern München dazwischen grätschen

Bei den Skyblues hatte sich Gvardiol im Spiel am Sonntagabend gegen den FC Chelsea (1:1) schwerer verletzt, möglicherweise kann der Kroate in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. "Es sieht nicht gut aus; wir werden in den nächsten Tagen mehr wissen", erklärte Coach Pep Guardiola nach der Partie.

Auch Dias musste das Feld gegen die Blues vorzeitig verlassen. In der 81. Spielminute kam Nathan Ake für den Portugiesen in die Partie.

Nach BBC-Infos soll sich Crystal Palace sogar mit einem kurzfristigen Abgang Guehis anfreunden können, schließlich ist der 25-Jährige aufgrund seines auslaufenden Vertrages im kommenden Sommer ablösefrei zu haben. Im Falle eines Winter-Transfers könnten die Londoner noch eine Ablösesumme einstreichen. Seit dem 1. Januar ist es für Guehi möglich, einen Vorvertrag mit einem neuen Verein zu schließen.