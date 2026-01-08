Transfer steht wohl unmittelbar bevor! Premier-League-Klub zahlt offenbar 12 Millionen Euro für 16-Jährigen

Der 2009 geborene Mittelstürmer stammt aus der Jugend von Racing FC Union Luxemburg, wo er sämtliche U-Mannschaften durchlief. Für Metz absolvierte er in der laufenden Saison fünf Pflichtspiele für die erste Mannschaft, ein Treffer gelang ihm dabei allerdings noch nicht.

Auf Nationalmannschaftsebene feierte er im März 2025 sein Debüt für A-Auswahl von Luxemburg, darüber hinaus besitzt er auch noch die englische Staatsbürgerschaft. Bei den Three Lions kam er siebenmal für die U17 zum Einsatz. Seine Bilanz dort: drei Tore in sieben Spielen.