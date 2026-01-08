Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben beide Klubs eine Einigung über einen Wechsel bereits erzielt, zeitnah soll der Medizincheck erfolgen. Beim Verein aus Birmingham soll Madjo einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterzeichnen.
Transfer steht wohl unmittelbar bevor! Premier-League-Klub zahlt offenbar 12 Millionen Euro für 16-Jährigen
Madjo seit 2023 bei Metz unter Vertrag
Besonders bizarr ist die kolportierte Ablösesumme, welche Aston Villa für den erst 16-Jährigen auf den Tisch legen soll. Laut Romano überweist der PL-Klub umgerechnet zwölf Millionen Euro an den FC Metz, bei dem Madjo seit 2023 unter Vertrag steht.
Madjo sammelte bereits fünf Ligue-1-Spiele
Der 2009 geborene Mittelstürmer stammt aus der Jugend von Racing FC Union Luxemburg, wo er sämtliche U-Mannschaften durchlief. Für Metz absolvierte er in der laufenden Saison fünf Pflichtspiele für die erste Mannschaft, ein Treffer gelang ihm dabei allerdings noch nicht.
Auf Nationalmannschaftsebene feierte er im März 2025 sein Debüt für A-Auswahl von Luxemburg, darüber hinaus besitzt er auch noch die englische Staatsbürgerschaft. Bei den Three Lions kam er siebenmal für die U17 zum Einsatz. Seine Bilanz dort: drei Tore in sieben Spielen.
