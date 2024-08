Transfer-Showdown beim FC Bayern München: Berater von Jonathan Tah macht Druck - überraschende Wende bei Kingsley Coman? Bundesliga Transfers Bayern München

Bei Bayern stehen Entscheidungen an. Kommt Tah doch noch? Und: Zieht es Coman nach England?

Beim FC Bayern München steht offenbar am heutigen Donnerstag die finale Entscheidung an, ob Jonathan Tah doch noch von Bayer Leverkusen verpflichtet wird. Außerdem könnte es eine Wende in der Personalie Kingsley Coman geben.