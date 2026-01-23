Transfer-Pleite für Bayern: Brasilien-Juwel vor Wechsel in die Premier League

Rayan galt in den vergangenen Monaten als einer der begehrtesten Youngster Südamerikas. Auch der FC Bayern München beschäftigte sich intensiv mit dem flexibel einsetzbaren Linksfuß, ebenso Borussia Dortmund. Am Ende konnten die Bundesligisten jedoch nicht mit der englischen Konkurrenz mithalten. Neben Bournemouth sollen auch Crystal Palace und Newcastle United Interesse signalisiert haben.

Für den FC Bayern bedeutet die Entscheidung eine verpasste Gelegenheit. Rayan hätte als perspektivischer Baustein zusätzliche Optionen für die Offensive geboten. Stattdessen setzt der Youngster nun auf den nächsten Karriereschritt in England.