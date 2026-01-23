rayan vasco da gamaGetty Images

Transfer-Pleite für Bayern: Brasilien-Juwel vor Wechsel in die Premier League

Der FC Bayern hatte das brasilianische Top-Talent auf dem Zettel, doch am Ende zieht es Rayan offenbar nicht in die Bundesliga, sondern in die Premier League.

Der FC Bayern zieht im Rennen um das Offensivjuwel Rayan den Kürzeren. Der 19 Jahre alte Brasilianer steht vor einem Wechsel in die Premier League und hat sich damit gegen einen Schritt in die Bundesliga entschieden.

    Wie unter anderem Sky Sports News berichtet, haben sich der AFC Bournemouth und Vasco da Gama auf ein Transferpaket von rund 35 Millionen Euro geeinigt. Der Medizincheck soll zeitnah auf der Insel stattfinden. Zuvor hatten brasilianische Medien noch von deutlich höheren Forderungen gesprochen, die sich im Bereich von 45 bis 50 Millionen Euro bewegten. Ausschlaggebend für die nun geringere Ablöse soll der klare Wechselwunsch des Spielers gewesen sein.

  • Absage für Bayern und BVB: Rayan will nicht in die Bundesliga

    Rayan galt in den vergangenen Monaten als einer der begehrtesten Youngster Südamerikas. Auch der FC Bayern München beschäftigte sich intensiv mit dem flexibel einsetzbaren Linksfuß, ebenso Borussia Dortmund. Am Ende konnten die Bundesligisten jedoch nicht mit der englischen Konkurrenz mithalten. Neben Bournemouth sollen auch Crystal Palace und Newcastle United Interesse signalisiert haben.

    Für den FC Bayern bedeutet die Entscheidung eine verpasste Gelegenheit. Rayan hätte als perspektivischer Baustein zusätzliche Optionen für die Offensive geboten. Stattdessen setzt der Youngster nun auf den nächsten Karriereschritt in England.

  • FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB

    • Samstag, 24. Januar 15.30 Uhr: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga) 
    • Mittwoch, 28. Januar 21 Uhr: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League) 
    • Samstag, 31. Januar 18.30 Uhr: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga) 
    • Sonntag, 8. Februar 17.30 Uhr: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga) 
    • Mittwoch, 11. Februar 20.45 Uhr: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)
