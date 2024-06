Transfer perfekt: Abwehrspieler verlässt den FC Bayern

Frans Krätzig verlässt den FCB und heuert auf Leihbasis beim Bundesligarivalen VfB Stuttgart an.

Der FC Bayern gibt Linksverteidiger Frans Krätzig auf Leihbasis für ein Jahr an Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart ab. Beide Vereine bestätigten den Transfer am Freitagmorgen. Von einer Kaufoption für die Schwaben, die in den vergangenen Tagen ebenso im Gespräch war wie eine Rückkaufklausel des FCB, war zunächst nicht die Rede.