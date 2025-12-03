Transfer im Winter? BVB-Bosse machen Beratern von Starspieler wohl eine klare Ansage

Die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko soll dabei eine wichtige Rolle spielen, denn der 23-Jährige will unbedingt teilnehmen. Der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martinez setzt allerdings auf Spieler mit regelmäßigen Einsatzzeiten, die Silva in Dortmund aktuell aber noch nicht bekommt.

Der Stürmer fehlte BVB-Coach Niko Kovac nach seiner Ankunft bei den Schwarz-Gelben aufgrund der Folgen einer Adduktorenverletzung, die noch aus der Vorsaison stammt. Mittlerweile stand Silva wettbewerbsübergreifend 16-mal im Kader, hat aber nur eine einzige Partie von Beginn an und elf Einwechslungen zu Buche stehen, wobei er ein Tor erzielte und zwei Vorlagen lieferte.

Seinen bisher ersten Startelfeinsatz erhielt der Rechtsfuß am Dienstag beim DFB-Pokal-Aus gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1).