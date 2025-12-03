Transfer im Winter? BVB-Bosse machen Beratern von Starspieler wohl eine klare Ansage

Borussia Dortmund hat offenbar mit dem Management von Fabio Silva offenbar über den angeblichen Wechselwunsch des Portugiesen gesprochen und dabei eine klare Tendenz zum Ausdruck gebracht, wie die Sport Bild berichtet.
Demnach hätten die Verantwortlichen des BVB jeglichen Transfergedanken einen Riegel vorgeschoben, sodass ein zeitnaher Abgang "völlig ausgeschlossen sei". Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben wonach Silva, der erst im Sommer für rund 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers gekommen war, die Borussia schon wieder verlassen wolle.