Transfer im Winter? BVB-Bosse machen Beratern von Starspieler wohl eine klare Ansage

Die Gerüchte haben offenbar Folgen. Nach den Spekulationen um einen Blitzabschied von Fabio Silva hat Borussia Dortmund scheinbar dem Management des Portugiesen eine klare Ansage gemacht.

Borussia Dortmund hat offenbar mit dem Management von Fabio Silva offenbar über den angeblichen Wechselwunsch des Portugiesen gesprochen und dabei eine klare Tendenz zum Ausdruck gebracht, wie die Sport Bild berichtet.

Demnach hätten die Verantwortlichen des BVB jeglichen Transfergedanken einen Riegel vorgeschoben, sodass ein zeitnaher Abgang "völlig ausgeschlossen sei". Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben wonach Silva, der erst im Sommer für rund 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers gekommen war, die Borussia schon wieder verlassen wolle.

  • Die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko soll dabei eine wichtige Rolle spielen, denn der 23-Jährige will unbedingt teilnehmen. Der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martinez setzt allerdings auf Spieler mit regelmäßigen Einsatzzeiten, die Silva in Dortmund aktuell aber noch nicht bekommt.

    Der Stürmer fehlte BVB-Coach Niko Kovac nach seiner Ankunft bei den Schwarz-Gelben aufgrund der Folgen einer Adduktorenverletzung, die noch aus der Vorsaison stammt. Mittlerweile stand Silva wettbewerbsübergreifend 16-mal im Kader, hat aber nur eine einzige Partie von Beginn an und elf Einwechslungen zu Buche stehen, wobei er ein Tor erzielte und zwei Vorlagen lieferte.

    Seinen bisher ersten Startelfeinsatz erhielt der Rechtsfuß am Dienstag beim DFB-Pokal-Aus gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1).

    Borussia Dortmund: Die nächsten Spiele

    • Sonntag, 7. Dezember 2025, 17:30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim (H) 
    • Mittwoch, 10. Dezember 2025, 21:00 Uhr: Bodö/Glimt (H) 
    • Sonntag, 14. Dezember 2025, 15:30 Uhr: SC Freiburg (A) 
    • Freitag, 15. Dezember 2025, 20:30 Uhr: Borussia Mönchengladbach (H) 
    • Freitag, 9. Januar 2025, 20:30 Uhr: Eintracht Frankfurt (A)
