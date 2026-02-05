Das monatelange Hin und Her ist beendet: Offensivtalent Can Armando Güner verlässt Borussia Mönchengladbach und schließt sich Galatasaray Istanbul an. Der türkische Meister bestätigte den Wechsel des 18-Jährigen am Donnerstag. Die Ablösesumme liegt bei 350.000 Euro, durch leistungsabhängige Boni könnten bis zu 100.000 Euro hinzukommen.
Transfer-Hickhack beendet: Borussia Mönchengladbach lässt Offensiv-Talent ziehen
Güner, gebürtiger Krefelder, stand am Niederrhein noch bis Sommer 2026 unter Vertrag. Eine Weiterverkaufsbeteiligung konnte Gladbach laut dem türkischen Radiosender HT Spor nicht mehr durchsetzen – die Verhandlungsposition der Fohlen war angesichts der kurzen Restlaufzeit begrenzt. Ohne Winter-Deal wäre dem Klub im Sommer lediglich eine Ausbildungsentschädigung geblieben.
"Die letzten Tage haben uns ein bisschen überrascht, denn bei uns ist gar nichts angekommen", sagte Sportchef Rouven Schröder angesäuert über das Vorgehen Galatasarays auf einer Pressekonferenz und ergänzte: "Wenn einer etwas von uns möchte, hat er alle Nummern und E-Mail-Adressen." Zudem ordnete Schröder die sportliche Lage Güners nüchtern ein: "Er ist nicht das Supertalent, er ist ein Talent, wie wir viele haben."
Vertrag bis 2031: Galatasaray setzt auf Gladbach-Talent Güner
Ganz anders fiel die Sicht der Spielerseite aus. Berater Mehmet Eser kritisierte den Umgang mit dem Youngster scharf: "Ich bin nicht glücklich darüber, wie der Verein mit einem so jungen Menschen umgegangen ist. Ich kann nicht dabei zusehen, wie falsche Behauptungen über einen jungen Spieler in die Welt gesetzt werden."
Sportlich bringt Güner einiges mit. In Gladbachs Nachwuchs sammelte der Linksfuß regelmäßig Scorerpunkte, war Teil der erfolgreichen U17-Meistermannschaft und überzeugte zuletzt in der U19. Für die Profis kam er zwar noch nicht zum Einsatz, galt aber als eines der spannendsten Offensivtalente im Klub. Interesse gab es auch aus der Bundesliga – unter anderem von Werder Bremen und der TSG Hoffenheim.
Bei Galatasaray unterschreibt Güner einen langfristigen Vertrag bis 2031. Der argentinische U-17-Nationalspieler, der auf Länderebene auch für Deutschland und die Türkei spielberechtigt ist, will in der Süper Lig nun den nächsten Schritt gehen.
Can Armando Güners Leistungsdaten in der bisherigen Saison
- Mannschaft: U19 Borussia Mönchengladbach
- Einsätze: 13
- Tore: 4
- Assists: 3