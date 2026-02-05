Transfer-Hickhack beendet: Borussia Mönchengladbach lässt Offensiv-Talent ziehen

Ganz anders fiel die Sicht der Spielerseite aus. Berater Mehmet Eser kritisierte den Umgang mit dem Youngster scharf: "Ich bin nicht glücklich darüber, wie der Verein mit einem so jungen Menschen umgegangen ist. Ich kann nicht dabei zusehen, wie falsche Behauptungen über einen jungen Spieler in die Welt gesetzt werden."

Sportlich bringt Güner einiges mit. In Gladbachs Nachwuchs sammelte der Linksfuß regelmäßig Scorerpunkte, war Teil der erfolgreichen U17-Meistermannschaft und überzeugte zuletzt in der U19. Für die Profis kam er zwar noch nicht zum Einsatz, galt aber als eines der spannendsten Offensivtalente im Klub. Interesse gab es auch aus der Bundesliga – unter anderem von Werder Bremen und der TSG Hoffenheim.

Bei Galatasaray unterschreibt Güner einen langfristigen Vertrag bis 2031. Der argentinische U-17-Nationalspieler, der auf Länderebene auch für Deutschland und die Türkei spielberechtigt ist, will in der Süper Lig nun den nächsten Schritt gehen.