Transfer-Hammer um DFB-Star nimmt offenbar Form an: Niclas Füllkrug vor Rückkehr in die Bundesliga?

Auch Füllkrug plagten seit seinem 27 Millionen Euro schweren Abgang im Sommer 2024 vom BVB zu den Hammers immer wieder Verletzungen, besonders muskulärer Natur. In der vergangenen Spielzeit machte er nur 20 Pflichtspiele (3 Tore, 2 Vorlagen). Auch in dieser Saison bremste ihn ein Muskelbündelriss wochenlang aus. Nach wie vor wartet er auf sein erstes Pflichtspieltor in der laufenden Spielzeit.

Auch deshalb war Füllkrug auf dem holprigen Weg der deutschen Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation kein Faktor. Nur beim blamablen 0:2 zum Auftakt gegen die Slowakei stand er im Kader, saß aber 90 Minuten auf der Bank. Anschließend reiste er mit muskulären Problemen ab und ward von da an nicht mehr im Kreise des DFB-Teams im Jahr 2025 gesehen.

Um seine Chancen auf eine Nominierung für Nagelsmanns WM-Kader im Konkurrenzkampf mit Woltemade und dem genesenen Tim Kleindienst wieder zu erhöhen, strebt der 32-Jährige einen Wechsel im Winter an. Das hatte er über seinen Berater durchaus deutlich zuletzt verlauten lassen.