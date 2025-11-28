Eintracht Frankfurt diskutiert offenbar klubintern intensiv über eine Verpflichtung von Niclas Füllkrug. Der aktuell bei West Ham United unzufriedene und von Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt nicht in die Nationalmannschaft berufene Stürmer soll ein ernsthafter Kandidat am Main sein, um den monatelangen Ausfall von Leistungsträger Jonathan Burkardt zu kompensieren. Das berichtet Sky.
Transfer-Hammer um DFB-Star nimmt offenbar Form an: Niclas Füllkrug vor Rückkehr in die Bundesliga?
Eintracht Frankfurt an Füllkrug interessiert? Im Sommer platzte schon ein Stürmer-Transfer
Zwar habe die Eintracht eigentlich nach wie vor William Osula von Newcastle United im Blick, der sei aber lediglich für eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro zu haben. Füllkrug sei hingegen deutlich günstiger. Bereits im Sommer hatten die Frankfurter bei den Magpies wegen Osula angefragt, ein Transfer platzte jedoch am Veto des Premier-League-Klubs.
Aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive um Nick Woltemade, Anthony Gordon oder Harvey Barnes verdingt sich Osula in dieser Spielzeit jedoch größtenteils als Kurzarbeiter und Edeljoker. Wettbewerbsübergreifend kommt der bis dato auf lediglich 344 Einsatzminuten, in denen ihm immerhin drei Tore und eine Vorlage gelangen. Seit mehreren Wochen muss er wegen einer Sprunggelenksverletzung pausieren.
- Getty Images
Füllkrug muss um WM bangen: BVB-Abschied Richtung West Ham fruchtet nicht
Auch Füllkrug plagten seit seinem 27 Millionen Euro schweren Abgang im Sommer 2024 vom BVB zu den Hammers immer wieder Verletzungen, besonders muskulärer Natur. In der vergangenen Spielzeit machte er nur 20 Pflichtspiele (3 Tore, 2 Vorlagen). Auch in dieser Saison bremste ihn ein Muskelbündelriss wochenlang aus. Nach wie vor wartet er auf sein erstes Pflichtspieltor in der laufenden Spielzeit.
Auch deshalb war Füllkrug auf dem holprigen Weg der deutschen Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation kein Faktor. Nur beim blamablen 0:2 zum Auftakt gegen die Slowakei stand er im Kader, saß aber 90 Minuten auf der Bank. Anschließend reiste er mit muskulären Problemen ab und ward von da an nicht mehr im Kreise des DFB-Teams im Jahr 2025 gesehen.
Um seine Chancen auf eine Nominierung für Nagelsmanns WM-Kader im Konkurrenzkampf mit Woltemade und dem genesenen Tim Kleindienst wieder zu erhöhen, strebt der 32-Jährige einen Wechsel im Winter an. Das hatte er über seinen Berater durchaus deutlich zuletzt verlauten lassen.
- Getty Images
Füllkrug will im Winter weg: "Es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert"
"Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert", hatte Thorsten Wirth im TOMorrow Business Podcast von Journalist Tom Junkersdorf gesagt. Zwar sei Füllkrug von seinen Fähigkeiten und seinem Stürmerprofil her "eigentlich wie für die Premier League gemacht", rückblickend müsse man aber sagen, "der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden".
Zu diesem Schluss sei laut Sky nun auch West Ham gekommen, die Füllkrug im Winter unbedingt loswerden wollen. Ein fester Verkauf und keine Leihe solle es nach Wunsch der Londoner werden, allerdings sei auch eine Leihe mit anschließender Kaufvereinbarung denkbar. Als Ablöse schweben dem Premier-League-Klub Berichten zufolge zwischen zehn und 15 Millionen Euro vor.
Halbe Bundesliga angeblich an Niclas Füllkrug dran
Ob er aber aufgrund seiner zuletzt gravierenden Verletzungsprobleme der Eintracht wirklich in Abwesenheit von Burkardt (11 Tore in 17 Spielen), der mindestens noch bis in den Januar hinein mit einer schweren Wadenverletzung fehlen wird, ist fraglich. Dass aber in der zentralen Offensive nun der Handlungsbedarf umso größer wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Burkardts aktuelle Konkurrenz in Person von Elye Wahi und Michy Batshuayi lehrt den gegnerischen Defensiven nämlich kaum das Fürchten. Beide zusammen kommen in der laufenden Saison auf ein mageres Törchen im DFB-Pokal und sollen den Klub dem Vernehmen nach eher früher als spät verlassen.
Füllkrug soll indes nicht nur das Interesse der Eintracht aus der Bundesliga auf sich gezogen haben. Laut Sky seien auch der VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart, der FC Ausgburg und die TSG 1899 Hoffenheim am kopfballstarken Mitelstürmer dran. Zumindest beim FCA würde er mit Trainer Sandro Wagner auf einen alten Vertrauten und Förderer aus der Nationalmannschaft treffen. Wagner hielt als Co-Trainer von Nagelsmann stets große Stücke auf Füllkrug.
Niclas Füllkrug: Statistiken beim BVB, Werder Bremen und West Ham United
- Werder Bremen: 49 Tore in 124 Pflichtspielen
- Hannover 96: 24 Tore in 80 Pflichtspielen
- Nürnberg: 24 Tore in 59 Pflichtspielen
- Borussia Dortmund: 15 Tore in 43 Pflichtspielen
- West Ham United: 3 Tore in 28 Pflichtspielen
- Greuther Fürth: 6 Tore in 24 Pflichtspielen