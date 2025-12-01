Transfer-Hammer um deutschen "Skandal"-Stürmer? Er soll Diego Simeone und Atletico Madrid beeindruckt haben

Lemperle war erst im Sommer ablösefrei vom 1. FC Köln zu den Hoffenheimern gewechselt. Dem Transfer vorausgegangen war ein handfester Skandal und reichlich Wirbel. Lemperle wird von der umstrittenen Agentur "Rogon" vertreten und diese hatte hinter dem Rücken der Domstädter und entgegen der Absprache Gespräche mit der TSG forciert. Zudem hatte Berater Dusan Jevtic Vorwürfe gegen die damalige Kölner Führungsriege um Christian Keller erhoben.

Und damit nicht genug: Als Lemperles ablösefreier Abgang nach Hoffenheim feststand und der Effzeh im Saisonfinale noch um die Rückkehr in die Bundesliga kämpfen musste, leistete sich Lemperle einen folgenschweren Fehltritt. Am Sonntag, eine Woche vor dem entscheidenden 34. Spieltag gegen Mitkonkurrent Kaiserlautern, weilte Lemperle auf einem Partyboot und geriet stark alkoholisiert in eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Kölner Anhänger, bei der er einen Nasenbeinbruch erlitt.

Bis dahin war er mit zehn Toren und sechs Vorlagen der Topscorer der Kölner gewesen. Beim 4:0-Heimsieg wurde er knapp 20 Minuten vor Schluss eingewechselt und feierte mit Köln den Aufstieg. Eine Nominierung für die anschließende U21-EM, wo die deutsche Elf bis ins Finale kam, blieb jedoch aus, obwohl Lemperle in sieben von zehn Qualifikationsspielen mitwirkte.