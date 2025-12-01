Atletico Madrid soll die Entwicklung von Tim Lemperle bei der TSG Hoffenheim aktuell sehr genau beobachten und denkt möglicherweise über einen Transfer des 23-Jährigen nach.
Transfer-Hammer um deutschen "Skandal"-Stürmer? Er soll Diego Simeone und Atletico Madrid beeindruckt haben
Lemperle hat Atletico offenbar mit "Spielstil, seiner Physis und Schnelligkeit" beeindruckt
Wie Sky berichtet, habe Lemperle bei Trainer Diego Simeone und den Rojiblancos "mit seinem Spielstil, seiner Physis und Schnelligkeit" Eindruck hinterlassen, zudem läuft sein Vertrag im Kraichgau schon 2027 wieder aus. Dementsprechend kostengünstig wäre er möglicherweise zu haben.
Fraglich ist jedoch, ob Atletico wirklich Bedarf in der Offensive hat. Schließlich ist die Abteilung Attacke in Julian Alvarez, Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Giuliano Simeone und Co. eigentlich bestens besetzt und hinter Lemperles Tauglichkeit für das absolute Top-Level auf Champions-League-Niveau darf durchaus noch ein Fragezeichen gestellt werden.
Atletico Madrid: Die aktuellen Topscorer des Teams
- Julian Alvarez: 14 Scorerpunkte in 18 Spielen
- Giuliano Simeone: 8 Scorerpunkte in 18 Spielen
- Marcos Llorente: 6 Scorerpunkte in 18 Spielen
- Antoine Griezmann: 6 Scorerpunkte in 19 Spielen
- Alexander Sörloth: 4 Scorerpunkte in 17 Spielen
Lemperle sorgt für Prügel-Eklat vor Saison-Finale beim 1. FC Köln
Lemperle war erst im Sommer ablösefrei vom 1. FC Köln zu den Hoffenheimern gewechselt. Dem Transfer vorausgegangen war ein handfester Skandal und reichlich Wirbel. Lemperle wird von der umstrittenen Agentur "Rogon" vertreten und diese hatte hinter dem Rücken der Domstädter und entgegen der Absprache Gespräche mit der TSG forciert. Zudem hatte Berater Dusan Jevtic Vorwürfe gegen die damalige Kölner Führungsriege um Christian Keller erhoben.
Und damit nicht genug: Als Lemperles ablösefreier Abgang nach Hoffenheim feststand und der Effzeh im Saisonfinale noch um die Rückkehr in die Bundesliga kämpfen musste, leistete sich Lemperle einen folgenschweren Fehltritt. Am Sonntag, eine Woche vor dem entscheidenden 34. Spieltag gegen Mitkonkurrent Kaiserlautern, weilte Lemperle auf einem Partyboot und geriet stark alkoholisiert in eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Kölner Anhänger, bei der er einen Nasenbeinbruch erlitt.
Bis dahin war er mit zehn Toren und sechs Vorlagen der Topscorer der Kölner gewesen. Beim 4:0-Heimsieg wurde er knapp 20 Minuten vor Schluss eingewechselt und feierte mit Köln den Aufstieg. Eine Nominierung für die anschließende U21-EM, wo die deutsche Elf bis ins Finale kam, blieb jedoch aus, obwohl Lemperle in sieben von zehn Qualifikationsspielen mitwirkte.
Lemperle wird in Hoffenheim zum Gesicht des Erfolgs
"Wir haben berücksichtigt, dass Tim zuletzt Knieprobleme hatte, vor einem Wechsel steht und derzeit viel auf ihn einwirkt. Das haben wir gemeinsam besprochen und uns so entschieden", erklärte Trainer Antonio Di Salvo seine Entscheidung.
In Hoffenheim überzeugt Lemperle bis dato mit guten Leistungen. In 14 Pflichtspielen kommt er auf vier Tore und eine Vorlage und ist unter Trainer Christian Ilzer neben Fisnik Asllani und Bazoumana Toure eines der Gesichter des Hoffenheimer Erfolgslaufs, der die Kraichgauer aktuell sogar in Reichweite der Champions-League-Plätze spülte.