Antoine Griezmann wird Atletico Madrid in wenigen Wochen verlassen. Wie Cadena Ser berichtet, sei der Blitzabschied der Klublegende eine "beschlossene Sache".
Transfer-Hammer "beschlossene Sache"! Blitz-Abschied von Antoine Griezmann bei Atletico Madrid steht wohl unmittelbar bevor
Griezmann-Abschied? Diego Simeone: "Ich hoffe, er wählt das, was am besten für ihn ist"
Demnach werde Griezmann noch im März seine Zelte bei den Rojiblancos abbrechen und sich den Traum von einem Wechsel in die US-amerikanische MLS erfüllen. Dort ist das Transferfenster noch bis zum 26. März geöffnet.
Der 34-Jährige soll noch drei Spiele für Atletico absolvieren, ehe es dann über den großen Teich zu Orlando City geht. Zunächst steht am Samstag ein Auswärtsspiel bei Real Oviedo an. Dann geht es zum Rückspiel im Pokal-Halbfinale gegen den FC Barcelona am Dienstag.
Dank eines Gala-Auftritts im Hinspiel (4:0) und dem frühen Aus von Real Madrid stehen die Chancen für die Rojiblancos auf eine Finalteilnahme und den Titelgewinn durchaus gut. Auch das ändert aber wohl nichts mehr an Griezmanns Entscheidung. Am 7. März gegen Real Sociedad wird er sich dann von den Atletico-Fans verabschieden.
"Ich hoffe, er wählt das, was am besten für ihn ist und was er sich wirklich wünscht. Er hat es verdient, das zu bekommen, was er sich wünscht", hatte Trainer Diego Simeone nach dem Einzug Atleticos ins Achtelfinale der Champions League (4:1 über Club Brügge) am Dienstag über Griezmanns möglichen Wechsel in die USA gesagt.
- IMAGO / ZUMA Press
Griezmann geht als Klublegende - und ohne Meisterschaft
Dieser sei nach Angaben von Cadena Ser bereits seit über einem Jahr geplant gewesen, noch im Juni 2025 aber hatte Griezmann seinen Vertrag in Madrid noch einmal bis 2027 verlängert. Griezmann kommt in der laufenden Saison zwar in fast jedem Spiel zum Einsatz, oft aber nur von der Bank - wobei er zuletzt auch wieder vermehrt in der Startelf stand. Insgesamt gelangen dem Franzosen in dieser Saison in 36 Einsätzen zwölf Tore und zwei Assists. Im Januar musste er kurzzeitig wegen einer Oberschenkelverletzung passen.
Griezmann kokettierte bereits mehrmals damit, seine erfolgreiche Karriere in den USA ausklingen zu lassen. "Jeder weiß, dass die MLS mein Traum ist", sagte er beispielsweise im November. In Orlando besteht nun die Möglichkeit auf einen Vertrag als Designated Player, was ihm ein Salär oberhalb der normalen Gehaltsobergrenze ermöglicht.
Orlando schaffte es in der vergangenen Saison nur knapp in die Playoffs, scheiterte dort aber direkt an Chicago Fire. In die aktuelle Spielzeit startete die Franchise in der Nacht auf Sonntag mit einer 1:2-Pleite gegen die New York Red Bulls. Ehemalige Stars stehen aktuell keine in Orlandos Kader.
Griezmann stammt aus der Jugend von Real Sociedad San Sebastian. Unterbrochen von einem zweijährigen Intermezzo beim FC Barcelona (2019 bis 2021) spielt er seit 2014 für Atletico. Dort gelangen ihm bis dato in 480 Spielen 210 Tore und 95 Vorlagen. Die beiden jüngsten Meistertitel 2014 und 2021 verpasste er aber jeweils genau, auch mit Barca gewann er die Primera Division nie.
Griezmanns größter Erfolg ist der WM-Titel 2018 mit der französischen Nationalmannschaft, aus der er nach der EM 2024 zurücktrat.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.