Transfer-Hammer "beschlossene Sache"! Blitz-Abschied von Antoine Griezmann bei Atletico Madrid steht wohl unmittelbar bevor

Demnach werde Griezmann noch im März seine Zelte bei den Rojiblancos abbrechen und sich den Traum von einem Wechsel in die US-amerikanische MLS erfüllen. Dort ist das Transferfenster noch bis zum 26. März geöffnet.

Der 34-Jährige soll noch drei Spiele für Atletico absolvieren, ehe es dann über den großen Teich zu Orlando City geht. Zunächst steht am Samstag ein Auswärtsspiel bei Real Oviedo an. Dann geht es zum Rückspiel im Pokal-Halbfinale gegen den FC Barcelona am Dienstag.

Dank eines Gala-Auftritts im Hinspiel (4:0) und dem frühen Aus von Real Madrid stehen die Chancen für die Rojiblancos auf eine Finalteilnahme und den Titelgewinn durchaus gut. Auch das ändert aber wohl nichts mehr an Griezmanns Entscheidung. Am 7. März gegen Real Sociedad wird er sich dann von den Atletico-Fans verabschieden.

"Ich hoffe, er wählt das, was am besten für ihn ist und was er sich wirklich wünscht. Er hat es verdient, das zu bekommen, was er sich wünscht", hatte Trainer Diego Simeone nach dem Einzug Atleticos ins Achtelfinale der Champions League (4:1 über Club Brügge) am Dienstag über Griezmanns möglichen Wechsel in die USA gesagt.