Ruben Amorim scheint ein gefragter Mann zu sein. Neben dem FC Barcelona soll auch der FC Bayern auf ihn schielen.gefasst.

Ruben Amorim, Trainer von Sporting aus Lissabon, soll laut der englischen Zeitung Independent zum Top-Kandidaten beim FC Barcelona auf die Nachfolge des scheidenden Xavi geworden sein. Zudem heißt es in dem Bericht, dass Amorim auch vom FC Bayern München und dem FC Liverpool umworben ist, wo am Saisonende Thomas Tuchel beziehungsweise Jürgen Klopp den Verein verlassen werden. Auch Manchester United und der FC Chelsea werden als Interessenten an Amorim genannt.