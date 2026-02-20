Trainerhammer bei Manchester City? Wayne Rooney würde bei einem Pep-Abgang in der Bundesliga zuschlagen

Kompany verbrachte einen Großteil seiner aktiven Laufbahn bei City. Er spielte dort auch unter Guardiola und war dessen Kapitän. Vier Meisterschaften gewann der Belgier im Dress der Skyblues und absolvierte für sie 360 Partien.

Mittlerweile ist er bekanntermaßen als Trainer erfolgreich und übernahm im Sommer 2024 nach Stationen bei Anderlecht und in Burnley den FC Bayern. Dort erwies der 39-Jährige sich als Glücksgriff und gewann in seinem ersten Jahr die Meisterschaft in der Bundesliga. Im vergangenen Herbst folgte eine überraschende vorzeitige Vertragsverlängerung, Kompany ist nun noch bis 2029 an die Roten gebunden, sein Arbeitspapier soll keine Ausstiegsklausel enthalten.

Schon damals war der Tenor, Bayerns Klubchefs hätten mit der Verlängerung mögliche künftige Begehrlichkeiten aus der Premier League abwehren wollen. Sportvorstand Max Eberl dementierte dies allerdings: "Wir haben gar nicht nach außen geschaut. Wir haben nur nach innen geschaut. Wir haben das wahrgenommen, was wir haben. Wir gehen einen Weg gerade mit einem jungen Trainer, der eine unfassbare Entwicklung macht, unfassbare Schritte macht, Bayern München ein Stück weit befriedet mit seiner Art und seiner Kommunikation und trotzdem eine Klarheit auf dem Platz und neben dem Platz hat."

Entsprechend sei es nur darum gegangen, was intern passiert: "Was extern daraus entstanden ist, das habe ich erst nachher so richtig wahrgenommen und registriert. Es war unser Wunsch, ganz einfach."

Etwas forscher äußerte sich dagegen Präsident Herbert Hainer während der Jahreshauptversammlung Anfang November: "Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, haben wir vergangene Woche den Vertrag von Vincent Kompany verlängert. Vielleicht hatte ja der ein oder andere Premier-League-Klub schon ein Auge auf Vincent geworfen. Aber den FC Bayern muss man immer im Blick haben."