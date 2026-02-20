Premier-League-Legende Wayne Rooney (40) hat Manchester City dazu geraten, sich im Falle eines Abgangs von Startrainer Pep Guardiola (55) um Bayern Münchens Chefcoach Vincent Kompany (39) zu bemühen.
Trainerhammer bei Manchester City? Wayne Rooney würde bei einem Pep-Abgang in der Bundesliga zuschlagen
"Falls Pep geht, dann müssen sie sich auf den Weg machen und Vincent Kompany holen", sagte der langjährige Torjäger von Citys Lokalrivale ManUnited in der 'Wayne Rooney Show' in der BBC.
Die Gründe für eine mögliche Kompany-Verpflichtung liegen für Rooney auf der Hand: "Er kennt den Klub und er war mit Bayern in einem ähnlichen Stil erfolgreich. Es sieht aus, als hätte er eine Menge von Pep gelernt."
- Getty Images
Vicent Kompany gewann mit Manchester City vier Meistertitel
Kompany verbrachte einen Großteil seiner aktiven Laufbahn bei City. Er spielte dort auch unter Guardiola und war dessen Kapitän. Vier Meisterschaften gewann der Belgier im Dress der Skyblues und absolvierte für sie 360 Partien.
Mittlerweile ist er bekanntermaßen als Trainer erfolgreich und übernahm im Sommer 2024 nach Stationen bei Anderlecht und in Burnley den FC Bayern. Dort erwies der 39-Jährige sich als Glücksgriff und gewann in seinem ersten Jahr die Meisterschaft in der Bundesliga. Im vergangenen Herbst folgte eine überraschende vorzeitige Vertragsverlängerung, Kompany ist nun noch bis 2029 an die Roten gebunden, sein Arbeitspapier soll keine Ausstiegsklausel enthalten.
Schon damals war der Tenor, Bayerns Klubchefs hätten mit der Verlängerung mögliche künftige Begehrlichkeiten aus der Premier League abwehren wollen. Sportvorstand Max Eberl dementierte dies allerdings: "Wir haben gar nicht nach außen geschaut. Wir haben nur nach innen geschaut. Wir haben das wahrgenommen, was wir haben. Wir gehen einen Weg gerade mit einem jungen Trainer, der eine unfassbare Entwicklung macht, unfassbare Schritte macht, Bayern München ein Stück weit befriedet mit seiner Art und seiner Kommunikation und trotzdem eine Klarheit auf dem Platz und neben dem Platz hat."
Entsprechend sei es nur darum gegangen, was intern passiert: "Was extern daraus entstanden ist, das habe ich erst nachher so richtig wahrgenommen und registriert. Es war unser Wunsch, ganz einfach."
Etwas forscher äußerte sich dagegen Präsident Herbert Hainer während der Jahreshauptversammlung Anfang November: "Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, haben wir vergangene Woche den Vertrag von Vincent Kompany verlängert. Vielleicht hatte ja der ein oder andere Premier-League-Klub schon ein Auge auf Vincent geworfen. Aber den FC Bayern muss man immer im Blick haben."
- Getty Images
Pep Guardiola steht bei Manchester City bis 2027 unter Vertrag
Derweil läuft der Vertrag von Ex-Bayern-Trainer Guardiola in Manchester noch bis 2027. Zwar betont der Spanier immer wieder, diesen erfüllen zu wollen, doch es halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die aktuelle Saison nach zehn Jahren bei City sein 'Last Dance' dort sein könnte. So jedenfalls nannte es Ex-Nationalspieler Jamie Carragher vor wenigen Wochen.
Als Nachfolger werden sein ehemaliger Assistent Enzo Maresca (46) und Xabi Alonso (44) gehandelt. Beide sind nach Entlassungen bei Chelsea bzw. Real Madrid Anfang des Jahres aktuell ohne Job.
Wayne Rooney rechnet jedenfalls damit, dass Guardiola bei der Wahl seines Nachfolgers ein Wörtchen mitreden wird: "Wahrscheinlich wird er den nächsten Trainer aussuchen. (…) Ich glaube, Pep sieht sich ein wenig als Lehrer und er war zehn Jahre bei dem Klub. Er will ihn in dem Wissen verlassen, dass er in gutem Zustand ist."
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace