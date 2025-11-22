Trainer Xabi Alonso bestätigt: Stammspieler nach drei Monaten vor Comeback bei Real Madrid

Nationalspieler Antonio Rüdiger soll dem spanischen Rekordmeister Real Madrid spätestens in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen. Das Ligaspiel der Königlichen am Sonntag (21 Uhr) beim FC Elche werde der Innenverteidiger "vielleicht" noch verpassen, sagte Trainer Xabi Alonso. In der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) bei Olympiakos Piräus könnte der 32-Jährige laut Alonso aber im Kader stehen.