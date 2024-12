"Trainer verboten": Palmeiras produziert Supertalente am Fließband - und verdient damit Unsummen

Kein brasilianischer Klub brachte in jüngerer Vergangenheit mehr Top-Talente hervor als Palmeiras aus São Paulo. Die Hintergründe.

Estêvão forderte am rechten Flügel jeden Ball, Estêvão zog wieder und wieder ins Zentrum und suchte den Abschluss. Estêvão animierte die Fans mit wilden Handbewegungen zu mehr Anfeuerungen und seine bisweilen etwas lethargischen Kollegen zu mehr Einsatz. Estêvão hier, Estêvão dort. Ohne Zweifel war er der auffälligste Spieler auf dem Platz.

Doch es nutzte alles nichts: Palmeiras verlor am letzten Spieltag der brasilianischen Liga überraschend mit 0:1 gegen Fluminense und somit auch das Fernduell um den Meistertitel mit Botafogo. Weil der Klub aus Rio de Janeiro zeitgleich gegen den FC São Paulo gewann, hätte Palmeiras bei drei Punkten Rückstand aber auch ein Sieg nicht zum Titel gereicht.

Dass Palmeiras überhaupt noch Chancen hatte, lag übrigens an: Estêvão. Am vorletzten Spieltag schoss er seine Mannschaft in der letzten Minute per direktem Freistoß zum Sieg. In diesem hochspannenden Meisterschaftsfinale zeigte sich ganz offensichtlich, welch herausragenden Stellenwert das Supertalent trotz seiner erst 17 Jahre bei Palmeiras bereits hat.

Die prägenden Auftritte Estêvãos symbolisieren Palmeiras' Entwicklung ganz wunderbar: Der Klub aus São Paulo avancierte in jüngerer Vergangenheit mit zwei Copa-Libertadores-Triumphen (2020, 2021) und zwei Meistertiteln (2022, 2023) nämlich nicht nur zu Brasiliens dominierendem Klub - sondern vor allem auch zu einer der weltbesten Talentschmieden.