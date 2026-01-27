Trainer-Hammer in der Bundesliga! Eintracht Frankfurt sorgt mit Nachfolger von Dino Toppmöller für eine dicke Überraschung

Am Montagabend hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann gesagt, sein Klub werde "in Kürze" seinen neuen Trainer präsentieren: "Wir sind auf der Zielgeraden." Unter anderem war auch Marco Rose als möglicher Kandidat gehandelt worden. Auch über mögliche Verpflichtungen von Alexander Blessin (St. Pauli), Jacob Neestrup (FC Kopenhagen) oder Kjetil Knutsen von Bodö/Glimt wurde spekuliert.

Seit der Entlassung von Toppmöller Mitte Januar leitet Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier die Mannschaft, das wird auch am Mittwoch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur der Fall sein. Das Weiterkommen ist für die Hessen in der Königsklasse nicht mehr möglich.