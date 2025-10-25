Tragischer Held! Kevin De Bruyne trifft im Topspiel gegen Inter Mailand – und verletzt sich dabei kurios

Der belgische Nationalspieler traf per Foulelfmeter (33.) im Spitzenspiel gegen Vizemeister Inter Mailand, verletzte sich aber bei der Ausführung des Strafstoßes offensichtlich schwer am hinteren rechten Oberschenkel und humpelte gestützt von zwei Beteuern in die Kabine. Neapel gewann ohne seinen Sommer-Neuzugang von Manchester City am Ende 3:1 (1:0).

Der Schotte Scott McTominay mit einer spektakulären Direktabnahme (54.) und der Kameruner Andre Zambo Anguissa (66.) nach einem brillanten Solo erzielten die weiteren Tore für die Gastgeber. Der frühere Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu war per Handelfmeter für Inter erfolgreich (59.). De Bruyne kam nach rund einer Stunde auf Krücken aus der Kabine zur Napoli-Bank.