Träumt er noch von der WM? BVB verleiht einen Offensivspieler innerhalb der Bundesliga

Campbell war 2022 vom isländischen Verein Breidablik in den Nachwuchs des BVB gewechselt. Zwei Jahre später rückte der US-Amerikaner bei den Westfalen in den Profikader auf, dort ging ihm seine Spielzeitentwicklung allerdings nicht schnell genug.

Schon im vergangenen Sommer stand daher ein Wechsel im Raum, mit dem VfB Stuttgart bestand wohl sogar schon eine Einigung. Letztlich ließ der BVB das Offensivtalent dann aber doch nicht ziehen, Trainer Niko Kovac gab Campbell in der ersten Hälfte der laufenden Saison allerdings keine echte Chance. Campbell kam auf lediglich 16 Einsatzminuten für Dortmunds erste Mannschaft und schrieb Mitte Dezember Negativschlagzeilen, als er für das Bundesligaspiel beim SC Freiburg (1:1) ebenso wie Julien Duranville aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader stand. Bei Campbell sollen allen voran lustlose Trainingsleistungen in den Wochen zuvor der Grund dafür gewesen sein.

Angeblich soll der Youngster auch wegen falscher Versprechungen von Vereinsseite zunehmend frustriert gewesen sein. So hätten ihm die Dortmunder Verantwortlichen bei Unterzeichnung seines Profivertrags im Sommer 2024 signalisiert, künftig auf ihn setzen zu wollen und ihm zudem eine wichtige Rolle bei der Klub-WM 2025 in seinem Heimatland USA in Aussicht gestellt. Dazu kam es jedoch nicht: Zwar stand Campbell bei der Klub-WM im Kader des BVB, spielte jedoch keine einzige Minute.

Insgesamt hat der gebürtige Texaner, dessen Vertrag in Dortmund noch bis 2028 läuft, bisher lediglich sieben Pflichtspiele für den BVB absolviert.