Tottenham-Legende verlässt Interview nach schnippischer Antwort auf Frage zur Übernahme des Traineramts
Keane zu Job bei den Spurs befragt
Keane, der derzeit als Cheftrainer von Ferencvaros tätig ist, wurde am Spielfeldrand zu der Trainerstelle befragt, die nach Franks Entlassung frei geworden war. Der Ire schien von den Fragen irritiert zu sein und antwortete kurz, bevor er sich entfernte.
„Ich kann keine Spekulationen anstellen“, sagte er und beendete das Interview kurz darauf.
Ehemaliger Stürmer möchte sich weiterentwickeln
Es wird davon ausgegangen, dass der 45-Jährige nicht daran interessiert ist, die Position vorübergehend zu übernehmen, und eine Rückkehr nur in Betracht ziehen würde, wenn ihm die Stelle dauerhaft angeboten würde.
Keane steht noch relativ am Anfang seiner Karriere als Trainer, hat aber bereits einen vielfältigen Lebenslauf vorzuweisen. Er begann als Spielertrainer bei ATK in Indien, bevor er als Assistenztrainer für die Republik Irland, Middlesbrough und Leeds United tätig war. Anschließend übernahm er die Position des Cheftrainers bei Maccabi Tel Aviv, gewann in seiner einzigen Saison den Meistertitel und ist seitdem für den ungarischen Meister Ferencváros verantwortlich, der derzeit an der Spitze der heimischen Liga steht.
Als Spieler ist Keane nach wie vor eine der bekanntesten Persönlichkeiten des FC Tottenham Hotspur. In zwei Spielzeiten in Nord-London erzielte er in mehr als 200 Einsätzen 91 Tore und war in seinen letzten Jahren beim Verein Mannschaftskapitän.
Tottenham will schnell Ersatz finden
Die Spurs suchen nach der Entlassung von Frank nach einer Niederlage gegen Newcastle einen neuen Trainer, da die Mannschaft derzeit am Ende der Premier League-Tabelle steht. Roberto De Zerbi, John Heitinga und Mauricio Pochettino sind unter den Namen, die mit dieser Position in Verbindung gebracht werden, während Keane auch intern diskutiert wurde.
Wer auch immer das Amt übernimmt, wird eine Mannschaft übernehmen, die in der heimischen Liga zu kämpfen hat, aber nach dem Weiterkommen in der Champions-League-Gruppenphase weiterhin im europäischen Wettbewerb vertreten ist.
Was kommt als Nächstes?
Die Spurs haben eine lange Pause, bevor sie am kommenden Sonntag im Nord-London-Derby gegen Arsenal antreten. Die Verantwortlichen des Vereins hoffen, bis dahin eine Lösung für ihre Probleme im Trainerbereich gefunden zu haben. Es wird davon ausgegangen, dass die wahrscheinlichste Option ein Interimstrainer sein wird, bevor im Sommer ein dauerhafter Trainer gesucht wird.
