Tottenham-Legende verlässt Interview nach schnippischer Antwort auf Frage zur Übernahme des Traineramts

Es wird davon ausgegangen, dass der 45-Jährige nicht daran interessiert ist, die Position vorübergehend zu übernehmen, und eine Rückkehr nur in Betracht ziehen würde, wenn ihm die Stelle dauerhaft angeboten würde.

Keane steht noch relativ am Anfang seiner Karriere als Trainer, hat aber bereits einen vielfältigen Lebenslauf vorzuweisen. Er begann als Spielertrainer bei ATK in Indien, bevor er als Assistenztrainer für die Republik Irland, Middlesbrough und Leeds United tätig war. Anschließend übernahm er die Position des Cheftrainers bei Maccabi Tel Aviv, gewann in seiner einzigen Saison den Meistertitel und ist seitdem für den ungarischen Meister Ferencváros verantwortlich, der derzeit an der Spitze der heimischen Liga steht.

Als Spieler ist Keane nach wie vor eine der bekanntesten Persönlichkeiten des FC Tottenham Hotspur. In zwei Spielzeiten in Nord-London erzielte er in mehr als 200 Einsätzen 91 Tore und war in seinen letzten Jahren beim Verein Mannschaftskapitän.