Tottenham hat nach der Entlassung von Thomas Frank den ehemaligen Liverpool-Trainer als kurzfristige Lösung im Blick

Der ehemalige niederländische Nationalspieler kennt sich auf und neben dem Platz bestens mit der englischen Spitzenliga aus. Er spielte für Everton und Fulham, bevor er als Trainer zu Ajax wechselte.

Nach einer Zeit als Interimstrainer in Amsterdam schloss sich Heitinga im September 2023 seinem ehemaligen Toffees-Chef David Moyes bei West Ham an. Nach dem Weggang des Schotten aus dem London Stadium wechselte er 2024 zu Liverpool, wo er sich seinem Landsmann Arne Slot anschloss.

Heitinga gab diese Position im Sommer 2025 auf, um die Leitung von Ajax zu übernehmen, blieb dort jedoch nur wenige Monate – im November wurde er nach fünf Siegen in 15 Spielen von seinen Aufgaben entbunden. Im Januar 2026 kehrte er nach England zurück und wurde Teil von Franks Trainerstab bei den Spurs.