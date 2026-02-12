Getty
Tottenham hat nach der Entlassung von Thomas Frank den ehemaligen Liverpool-Trainer als kurzfristige Lösung im Blick
Heitingas Erfahrung als Spieler und Trainer
Der ehemalige niederländische Nationalspieler kennt sich auf und neben dem Platz bestens mit der englischen Spitzenliga aus. Er spielte für Everton und Fulham, bevor er als Trainer zu Ajax wechselte.
Nach einer Zeit als Interimstrainer in Amsterdam schloss sich Heitinga im September 2023 seinem ehemaligen Toffees-Chef David Moyes bei West Ham an. Nach dem Weggang des Schotten aus dem London Stadium wechselte er 2024 zu Liverpool, wo er sich seinem Landsmann Arne Slot anschloss.
Heitinga gab diese Position im Sommer 2025 auf, um die Leitung von Ajax zu übernehmen, blieb dort jedoch nur wenige Monate – im November wurde er nach fünf Siegen in 15 Spielen von seinen Aufgaben entbunden. Im Januar 2026 kehrte er nach England zurück und wurde Teil von Franks Trainerstab bei den Spurs.
Pause vor dem Nord-London-Derby gegen Arsenal
Der dänische Taktiker Frank ist nun arbeitslos, nachdem er acht Monate lang Tottenham trainiert hat. Der Verein, der in dieser Saison in die Abstiegszone gerutscht ist, muss nun wichtige Entscheidungen treffen. Die Daily Mail behauptet, dass Heitinga „zu den führenden Kandidaten für eine kurzfristige Lösung gehört“.
Weiter heißt es, dass eine Entscheidung in den „kommenden Tagen“ getroffen werde. Wenn Heitinga die Aufgabe übertragen wird, die Saison zu Ende zu bringen, dann müssen die Spurs „die Trainerpositionen um ihn herum neu besetzen, da einige von Franks Mitarbeitern, von denen mehrere mit ihm aus Brentford gekommen sind, ebenfalls gehen werden“.
Die Spurs sind in der glücklichen Lage, Zeit zu haben, um ihre Trainerbank neu zu besetzen. Sie werden erst am 22. Februar im Nord-London-Derby gegen den Erzrivalen Arsenal wieder zum Einsatz kommen. Die Spieler werden erst am Montag zum Trainingsgelände des Vereins zurückkehren, nachdem Frank ihnen eine fünftägige Pause gewährt hat.
Keane zurück bei den Spurs? Weitere Namen im Gespräch
Die Mail schreibt, dass „Robbie Keane ein weiterer Name ist, der in Betracht gezogen wird“. Der ehemalige Stürmer von Tottenham ist derzeit Trainer des ungarischen Vereins Ferencvaros, den er an die Spitze der heimischen Liga und in die K.o.-Phase der Europa League geführt hat.
Die Spurs sind der Meinung, dass Keane „mit seinen Verbindungen zum Verein und seiner energiegeladenen Persönlichkeit Fans und Spieler motivieren könnte, obwohl nicht bekannt ist, ob er eine Interimsposition in Betracht ziehen würde“. Auch der Name Roberto De Zerbi wurde nach seinem Weggang vom Ligue-1-Klub Marseille genannt. Der Italiener verfügt über Premier-League-Erfahrung aus seiner Zeit als Trainer von Brighton.
Pochettino hat die Tür für eine Rückkehr in die Premier League offen gelassen.
Es ist jedoch Pochettino, den der Vorstand und die Fans von Tottenham wirklich wollen – die Fans skandierten den Namen des Argentiniers während der 1:2-Heimniederlage gegen Newcastle, die sich als Franks Abschiedsauftritt erwies.
Er führte die Spurs 2019 ins Champions-League-Finale und hat sich die Tür für eine Rückkehr zum englischen Fußball offen gehalten. Im Dezember 2025 sagte er gegenüber BBC Sport: „Ja, ich schaue viel. Die Premier League ist die beste der Welt. Natürlich vermisse ich sie. Ich bin sehr glücklich in den USA, aber ich denke immer daran, eines Tages zurückzukehren. Es ist die wettbewerbsintensivste Liga, und natürlich würde ich gerne wiederkommen.“
Pochettino hat nur einen Vertrag mit den Vereinigten Staaten bis zum Sommer, konzentriert sich aber derzeit auf die Weltmeisterschaft in seinem Heimatland. Sollte Spurs beschließen, eine feste Verpflichtung bis zum Ende der Saison zu verschieben – da sie vorerst auf Spieler wie Heitinga setzen –, dann werden laut Mail auch andere Trainer, deren Verträge auslaufen, wie beispielsweise Bournemouth-Chef Andoni Iraola, in Betracht gezogen.
