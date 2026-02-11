Getty Images Sport
Tottenham entlässt Thomas Frank als Trainer – er zahlt den höchsten Preis für eine miserable Serie von acht Spielen ohne Sieg.
Spurs entlassen Frank als Trainer
Franks Zeit bei Tottenham ist nun vorbei, und der Verein arbeitet laut David Ornstein von The Athletic an „Notfallplänen“. Die Spurs haben diese Entscheidung nach einer weiteren schmerzhaften Niederlage getroffen, der elften in 26 Premier-League-Spielen in dieser Saison, gegen Eddie Howes Newcastle-Team. Frank kam im Sommer nach Nord-London, um Ange Postecoglou als Trainer zu ersetzen, und schaffte es, die Spurs zu einem beeindruckenden vierten Platz in der Champions-League-Gruppenphase zu führen. In der heimischen Liga sah es jedoch anders aus: Die Spurs haben 2026 bisher noch keinen einzigen Sieg in der Premier League erringen können.
Tottenham gibt Erklärung ab
Der Verein bestätigte die Nachricht in einer Erklärung, in der es hieß: „Der Verein hat beschlossen, einen Wechsel auf der Position des Cheftrainers der Herrenmannschaft vorzunehmen, und Thomas Frank wird heute seinen Posten verlassen. Thomas wurde im Juni 2025 ernannt, und wir waren entschlossen, ihm die Zeit und Unterstützung zu geben, die er brauchte, um gemeinsam mit uns die Zukunft zu gestalten. Die Ergebnisse und Leistungen haben den Vorstand jedoch zu dem Schluss kommen lassen, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist. Während seiner gesamten Zeit beim Verein hat Thomas sich mit unerschütterlichem Engagement eingesetzt und alles gegeben, um den Verein voranzubringen. Wir möchten ihm für seinen Beitrag danken und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg.“
Frank war „überzeugt“, dass er bleiben würde.
Es gab zahlreiche Spekulationen, dass Frank nach der Niederlage gegen Newcastle entlassen werden würde, aber er war fest davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job sei. Im Gespräch mit Reportern nach dem Spiel sagte der Däne, er sei überzeugt, dass er auch beim nächsten Spiel seines Teams noch Trainer sein werde: „Ja, davon bin ich überzeugt. Ich verstehe die Frage und ich verstehe, dass es leicht ist, mit dem Finger auf mich zu zeigen, aber ich denke auch, dass es nie nur der Cheftrainer oder die Eigentümer oder die Direktoren oder die Spieler oder die Mitarbeiter sind. Es sind alle.“
Frank fügte hinzu: „Wie überzeugt bin ich davon, dass ich der richtige Mann für diesen Job bin? Zu 1000 % sicher. Ich bin mir auch zu 1000 % sicher, dass ich nie erwartet hätte, dass wir uns mit 10 oder 11 Verletzten in einer solchen Situation befinden würden. Aber ich weiß, dass man, wenn man etwas aufbauen und Schwierigkeiten überwinden muss, eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit zeigen muss. Man muss einen kühlen Kopf bewahren und weitermachen. Ich verstehe den Mechanismus im Fußball [den Trainer zu entlassen] – daran besteht kein Zweifel –, aber es gibt viele Studien, die [zeigen], dass dies nicht das Richtige ist. Ich weiß, dass es die einzige Möglichkeit ist, die sie [der Vorstand] haben, aber es gibt auch viele Situationen, in denen es nicht das Richtige ist.“
Franks miserable Bilanz bei den Spurs
Frank unterzeichnete einen Dreijahresvertrag bei Tottenham, nachdem er Postecoglou ersetzt hatte, der nach dem Gewinn der Europa League den Verein verlassen hatte, aber die Spurs zu ihrer schlechtesten Premier-League-Saison aller Zeiten geführt hatte, als sie in der vergangenen Saison mit 38 Punkten auf Platz 17 landeten. Allerdings befinden sich die Nord-Londoner derzeit mitten in einer weiteren katastrophalen Saison in der höchsten englischen Spielklasse. Frank verlässt Tottenham mit einem Durchschnitt von nur 1,12 Punkten pro Spiel als Trainer in der Premier League (29 Punkte in 26 Spielen). Laut Opta ist dies die niedrigste Quote aller Spurs-Trainer mit mehr als fünf Spielen in der Liga.
Arsenal ist der nächste Gegner für Spurs
Die Spurs kehren erst am 22. Februar in die Premier League zurück, sodass der Verein Zeit hat, nach Franks Weggang über die nächsten Schritte zu entscheiden. Roberto De Zerbi wurde bereits mit dem Posten in Verbindung gebracht, nachdem er Marseille nach der 0:5-Niederlage gegen PSG verlassen hatte. Das nächste Spiel von Tottenham ist das große Nord-London-Derby zu Hause gegen den Tabellenführer der Premier League, Arsenal.
