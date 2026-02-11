Tottenham entlässt Thomas Frank als Trainer – er zahlt den höchsten Preis für eine miserable Serie von acht Spielen ohne Sieg.

Es gab zahlreiche Spekulationen, dass Frank nach der Niederlage gegen Newcastle entlassen werden würde, aber er war fest davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job sei. Im Gespräch mit Reportern nach dem Spiel sagte der Däne, er sei überzeugt, dass er auch beim nächsten Spiel seines Teams noch Trainer sein werde: „Ja, davon bin ich überzeugt. Ich verstehe die Frage und ich verstehe, dass es leicht ist, mit dem Finger auf mich zu zeigen, aber ich denke auch, dass es nie nur der Cheftrainer oder die Eigentümer oder die Direktoren oder die Spieler oder die Mitarbeiter sind. Es sind alle.“

Frank fügte hinzu: „Wie überzeugt bin ich davon, dass ich der richtige Mann für diesen Job bin? Zu 1000 % sicher. Ich bin mir auch zu 1000 % sicher, dass ich nie erwartet hätte, dass wir uns mit 10 oder 11 Verletzten in einer solchen Situation befinden würden. Aber ich weiß, dass man, wenn man etwas aufbauen und Schwierigkeiten überwinden muss, eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit zeigen muss. Man muss einen kühlen Kopf bewahren und weitermachen. Ich verstehe den Mechanismus im Fußball [den Trainer zu entlassen] – daran besteht kein Zweifel –, aber es gibt viele Studien, die [zeigen], dass dies nicht das Richtige ist. Ich weiß, dass es die einzige Möglichkeit ist, die sie [der Vorstand] haben, aber es gibt auch viele Situationen, in denen es nicht das Richtige ist.“