"Total down": Ex-BVB-Star Giovanni Reyna findet auch in Gladbach sein Glück nicht

Diesen Rekord hält der US-Amerikaner, damals aufgestellt im Trikot von Borussia Dortmund bei einem 2:1-Heimsieg gegen Paris Saint-Germain, also noch immer. Es waren aufregende Zeiten für Reyna. Zwei Wochen zuvor hatte er erstmals für den BVB getroffen. Bis heute ist er mit 17 Jahren, zwei Monaten und 22 Tagen viertjüngster Torschütze der Klubgeschichte.

Rund fünf Jahre später war Reynas Geschichte in Dortmund "ein Stück weit jetzt auch auserzählt", wie Sport-Geschäftsführer Lars Ricken Ende August bei Sky90 erklärte. Für eine Ablösesumme, die durch Bonuszahlungen auf sieben Millionen Euro ansteigen kann, sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent ließ ihn die Borussia zur Borussia aus Mönchengladbach ziehen.

Dort bekommt Reyna seitdem allerdings kaum ein Bein auf den Boden. Das ist einerseits (noch) nachvollziehbar, andererseits geht ihm dadurch immer mehr die Zeit mit Blick auf seinen großen Traum flöten. Nachvollziehbar deshalb, weil Reyna seit Jahren von einer großen Verletzungsanfälligkeit geplagt ist, Nachwehen davon mit zu den Fohlen nahm und sich dort prompt wieder verletzte.