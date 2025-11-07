"Total down": Ex-BVB-Star Giovanni Reyna findet auch in Gladbach sein Glück nicht

Vor etwas mehr als zwei Wochen wurde Giovanni Reyna mal wieder im Zusammenhang mit der größten Bühne des professionellen Klubfußballs in Europa genannt. Dro Fernandez hatte den zweiten Treffer des FC Barcelona beim 6:1-Kantersieg in der Champions League gegen Olympiakos Piräus vorbereitet. Mit 17 Jahren und 282 Tagen wurde er damit zum zweitjüngsten Spieler, der bei seinem Debüt in der Königsklasse direkt eine Vorlage gegeben hat - hinter Reyna, der im Februar 2020 noch 185 Tage jünger war.
Reyna-Geschichte beim BVB "ein Stück weit auserzählt"
Diesen Rekord hält der US-Amerikaner, damals aufgestellt im Trikot von Borussia Dortmund bei einem 2:1-Heimsieg gegen Paris Saint-Germain, also noch immer. Es waren aufregende Zeiten für Reyna. Zwei Wochen zuvor hatte er erstmals für den BVB getroffen. Bis heute ist er mit 17 Jahren, zwei Monaten und 22 Tagen viertjüngster Torschütze der Klubgeschichte.
Rund fünf Jahre später war Reynas Geschichte in Dortmund "ein Stück weit jetzt auch auserzählt", wie Sport-Geschäftsführer Lars Ricken Ende August bei Sky90 erklärte. Für eine Ablösesumme, die durch Bonuszahlungen auf sieben Millionen Euro ansteigen kann, sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent ließ ihn die Borussia zur Borussia aus Mönchengladbach ziehen.
Dort bekommt Reyna seitdem allerdings kaum ein Bein auf den Boden. Das ist einerseits (noch) nachvollziehbar, andererseits geht ihm dadurch immer mehr die Zeit mit Blick auf seinen großen Traum flöten. Nachvollziehbar deshalb, weil Reyna seit Jahren von einer großen Verletzungsanfälligkeit geplagt ist, Nachwehen davon mit zu den Fohlen nahm und sich dort prompt wieder verletzte.
Kein Glück in Gladbach: Erst 131 Reyna-Minuten auf dem Platz
Dies ist genau jenes "bisschen Restrisiko", von dem der mittlerweile nicht mehr für den Verein tätige Manager Roland Virkus nach Reynas Wechsel bei der Bild sprach. Er nannte Reyna einen "Transfer, bei dem wir normalerweise keine Chance haben - keine Chance". Seitdem sind nun zweieinhalb Monate ins Land gezogen, doch der immer noch erst 22-Jährige steht bei lediglich 131 Einsatzminuten verteilt auf fünf Partien und einen Startelfeinsatz.
Vier Wochen nach seiner Unterschrift unter einen bis 2028 datierten Vertrag verletzte sich Reyna im Training am Oberschenkel. Drei Wochen Pause waren angezeigt. Eine Blessur zur Unzeit, schließlich kam er bereits mit reichlich Rückstand nach Gladbach. "Wir haben uns viel Zeit genommen, seine Daten der letzten Monate zu sammeln, auch in Zusammenarbeit mit der Athletikabteilung von Dortmund. Da sehen wir schon noch den Bedarf, einiges aufzuholen", hatte Trainer Gerardo Seoane, auch er ist nicht mehr am Niederrhein tätig, gesagt.
Dass Reyna seitdem auf Länderspiel Nummer 33 für die USA wartet, ist daher zwangsläufig. Zuletzt gehörte er zum Kader für das Finale der Nations League im März, kam aber in den beiden Spielen, die mit Niederlagen gegen Panama und Kanada endeten, nur 21 Minuten zum Einsatz. Reyna fehlte auch im Gold-Cup-Team dieses Sommers, weil er mit dem BVB bei der Klub-WM weilte - und nur zwölf Minuten spielte.
Reyna nach Verletzung "zwei Tage total down"
"Ich kann nicht wirklich sauer und nicht allzu überrascht sein", sagte Reyna bei ESPN zu seiner Nicht-Nominierung durch Nationaltrainer Mauricio Pochettino für die beiden Freundschaftsspiele gegen Südkorea und Japan im September. Im Oktober fehlte er schließlich verletzt.
Dass ihm schon so lange die körperliche Stabilität abgeht, sorgt auch in Gladbach für Kopfschmerzen. Klubintern werde aus Reynas Fitness "keiner so richtig schlau", hatte die Bild Ende Oktober berichtet. Nach Reynas Rückschlag im September war er "extrem geknickt", wie der neue Trainer Eugen Polanski sagte: "Als Gio die Diagnose gehört hat, war er zwei Tage total down. Wir tun im Verein alles, um ihm zu helfen. Wir überprüfen jeden Bereich, Ernährung, Schlaf, Regeneration, damit er stabiler wird."
Zwei Spiele hat Reyna insgesamt verpasst. In den vergangenen drei Bundesligapartien bekam er Joker-Einsätze über 47 Minuten, beim Pokal-Erfolg gegen den Karlsruher SC (3:1) lief er sich jedoch die gesamte zweite Halbzeit lang umsonst warm. "Wenn er verletzungsfrei bleibt, wird er ein wichtiger Spieler für uns. Gio wird uns noch sehr helfen. Fußballerisch ist er brutal gut, er hat einfach ein Auge für das Spiel", glaubt Polanski.
Reynas glaubt an seinen persönlichen WM-Traum
Nach zuletzt zwei komplett ernüchternden Spielzeiten mit lediglich 1219 Einsatzminuten, was 13,5 Spielen über 90 Minuten entspräche, kämpft Reyna derzeit auch um seine Karriere. Sein Stern ging nach dem Wechsel über den großen Teich nach Dortmund rasant auf. In den USA wurde er als neuer Star gefeiert, beim BVB sah man in ihm einen potenzieller Nachfolger von Klub-Legende Marco Reus.
Beide Versprechen erwiesen sich nach dem Absturz der vergangenen Jahre als Rohrkrepierer. Wohin sein Weg noch führen wird, ist mittlerweile nicht im Geringsten absehbar. Nicht einmal, ob er es im kommenden Jahr in den US-Kader zur WM im eigenen Land schaffen wird.
"Ich glaube daran, dass ich dabei sein werde. Wenn ich bei Borussia gut spiele, dann werde ich definitiv meinen Weg zurück ins Nationalteam finden", zeigte sich Reyna im September bei der Bild noch kämpferisch. Trotz des miesen Starts in Gladbach hat er die Hoffnung nicht verloren.
Pochettino nominiert Reyna wieder für das US-Team
"Ich denke natürlich ziemlich oft über die WM nach, da es ein Ort ist, an dem ich sein muss und sein möchte", sagte Reyna der AP. "Ich denke, Mauricio Pochettino hat sich sehr klar ausgedrückt, als er sagte: 'Du musst spielen, Leistung bringen und wenn du das tust, hast du eine gute Chance, wieder dabei zu sein.' Jetzt liegt es also ganz an mir."
Die Zeit läuft unerbittlich, momentan eher gegen Reyna. Einen ersten Lichtblick konnte er am Donnerstag verbuchen: Obwohl er in Pochettinos dreizehnmonatiger Amtszeit erst 69 Spielminuten bekam, wurde er für die kommende Länderspielpause nächste Woche erstmals seit März wieder eingeladen.
Zeitraum Verein Pflichtspiele Tore Vorlagen 2019-2025 Borussia Dortmund 147 19 18 2024 Nottingham Forest (Leihe) 10 - 1 seit 2025 Borussia Mönchengladbach 5 - -