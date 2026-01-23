Loris Karius im deutschen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko? Für den ehemaligen Nationaltorhüter Oliver Kahn ist das kein ganz abwegiges Szenario.
Torwartüberraschung mit Schalke-Keeper Loris Karius beim DFB? Für Oliver Kahn ist das "sicherlich einen Gedanken wert"
Bei 'Triple – der Hagedorn-Fussballtalk' auf Sky sagte Kahn zur entsprechenden Frage: "Er spielt eine fantastische Saison für Schalke und ist ein ganz wichtiger Faktor, ohne den die Schalker wahrscheinlich nicht dort stehen würden, wo sie stehen. […] Das ist sicherlich einen Gedanken wert."
Und weiter schilderte der Titan: "Er bringt sehr viel mit und ist international erfahren. Das ist einen Gedanken wert! Auf der Position hinter Baumann und ter Stegen ist Bewegung. Ich sehe nicht den einen Torwart, der diese Position absolut einnimmt." Roman Weidenfeller, Weltmeister von 2014, stimmte Kahn zu: "Loris hat absolut das Zeug dazu, er spielt eine außergewöhnlich gute Saison, die Leistung stimmt!"
"Unüberwindbarer" Karius trumpft auf Schalke auf
In der Tat absolviert Karius beim Spitzenreiter der 2. Bundesliga eine bärenstarke Saison. Er ist das Fundament der mit Abstand besten Defensive im Unterhaus und kassierte in 18 Spielen nur zehn Gegentreffer. Laut Expected Goals hätte es allerdings in seinem Kasten bereits 18 Mal klingeln müssen. Karius wehrt rund 80 Prozent der Bälle ab, die er aufs Tor bekommt - ein sehr guter Wert.
Zuletzt überragte Karius beim 0:0 zum Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC. Berlins Trainer Stefan Leitl lobte hinterher: "Was Loris Karius gehalten hat, ist sensationell. Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Es war jemand im Tor, der unüberwindbar war."
Loris Karius befasst sich nicht mit der DFB-Elf
Karius, der vor gut einem Jahr noch vereinslos war, blickt auf eine DFB-Vergangenheit zurück. Von der U16 bis zur U21 stand er für deutsche Junioren-Auswahlmannschaften zwischen den Pfosten. Zu einem Einsatz für die A-Nationalelf kam es aber nicht. Der 32-Jährige selbst sagte kürzlich auf eine mögliche Nominierung angesprochen: "Wenn es dazu kommen sollte, dass ich einen Anruf bekäme, wäre das natürlich die Kirsche auf der Sahne. Falls es sich durch meine Leistungen in der Rückrunde irgendwie ergibt, wäre es super. Aber ich befasse mich damit nicht und bin nur auf Schalke fokussiert."
In der Nationalmannschaft ist eigentlich Marc-Andre ter Stegen die Nummer eins. Weil er aber seit geraumer Zeit mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wurde er von Oliver Baumann (1899 Hoffenheim) vertreten. Bei ter Stegen bleibt nun abzuwarten, wie er nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zum LaLiga-Rivalen FC Girona performt. Kahn dazu: "Jetzt muss er zeigen, dass er auf Topniveau ist, denn nur wenn er auf absolutem Topniveau ist, kann er uns auch bei der WM helfen."
Loris Karius' Karrierestationen:
- 2012 - 2016: Mainz 05
- 2016 - 2018: FC Liverpool
- 2018 - 2020: Besiktas
- 2020 - 2022: Union Berlin
- 2022 - 2024: Newcastle United
- 2025 - heute: FC Schalke