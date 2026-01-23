Torwartüberraschung mit Schalke-Keeper Loris Karius beim DFB? Für Oliver Kahn ist das "sicherlich einen Gedanken wert"

Karius, der vor gut einem Jahr noch vereinslos war, blickt auf eine DFB-Vergangenheit zurück. Von der U16 bis zur U21 stand er für deutsche Junioren-Auswahlmannschaften zwischen den Pfosten. Zu einem Einsatz für die A-Nationalelf kam es aber nicht. Der 32-Jährige selbst sagte kürzlich auf eine mögliche Nominierung angesprochen: "Wenn es dazu kommen sollte, dass ich einen Anruf bekäme, wäre das natürlich die Kirsche auf der Sahne. Falls es sich durch meine Leistungen in der Rückrunde irgendwie ergibt, wäre es super. Aber ich befasse mich damit nicht und bin nur auf Schalke fokussiert."

In der Nationalmannschaft ist eigentlich Marc-Andre ter Stegen die Nummer eins. Weil er aber seit geraumer Zeit mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wurde er von Oliver Baumann (1899 Hoffenheim) vertreten. Bei ter Stegen bleibt nun abzuwarten, wie er nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zum LaLiga-Rivalen FC Girona performt. Kahn dazu: "Jetzt muss er zeigen, dass er auf Topniveau ist, denn nur wenn er auf absolutem Topniveau ist, kann er uns auch bei der WM helfen."



