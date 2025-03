Die Katalanen sind prächtig in Form und ihre Torausbeute nimmt geschichtsträchtige Ausmaße an.

Der FC Barcelona ist in prächtiger Verfassung und fuhr am Sonntag den nächsten Kantersieg in LaLiga ein: Das 4:0 gegen den völlig überforderten Gegner Real Sociedad bedeutete für die Elf von Trainer Hansi Flick nicht nur die Rückeroberung der Tabellenführung, sondern auch einen Eintrag in die Geschichtsbücher.