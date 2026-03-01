Torjäger fehlt bei erhoffter Aufholjagd gegen Atletico: FC Barcelona gibt Diagnose bei Robert Lewandowski bekannt

Lewandowski erlitt die Verletzung im Ligaspiel am Samstag gegen den FC Villarreal (4:1), indem der frühere Dortmunder und Münchner seinen 14. Pflichtspieltreffer in dieser Saison für Barca erzielte.

Der zweimalige Weltfußballer kommt in dieser Spielzeit nur selten über die Rolle des Jokers hinaus. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus.