Goal.com
Live
FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

Torjäger fehlt bei erhoffter Aufholjagd gegen Atletico: FC Barcelona gibt Diagnose bei Robert Lewandowski bekannt

Nach dem 0:4 im Hinspiel hofft Barcelona im Rückspiel gegen Atletico auf ein Comeback. Robert Lewandowski muss dabei allerdings zuschauen.

Polens Fußballstar Robert Lewandowski hat sich eine Fraktur der linken Augenhöhle zugezogen und wird dem FC Barcelona zunächst fehlen. Das gab der Klub um Trainer Hansi Flick bekannt.

  • Copa del Rey: FC Barcelona hatte Hinspiel bei Atletico Madrid 0:4 verloren

    Der 37 Jahre alte Stürmer werde demnach das Rückspiel in der Copa del Rey am Dienstag gegen Atletico Madrid verpassen. Das erste Aufeinandertreffen hatte der Titelverteidiger 0:4 verloren.

    • Werbung
  • FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft aus

    Lewandowski erlitt die Verletzung im Ligaspiel am Samstag gegen den FC Villarreal (4:1), indem der frühere Dortmunder und Münchner seinen 14. Pflichtspieltreffer in dieser Saison für Barca erzielte.

    Der zweimalige Weltfußballer kommt in dieser Spielzeit nur selten über die Rolle des Jokers hinaus. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus.

Spanien Copa del Rey
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
0