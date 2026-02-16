Der 39-Jährige verletzte sich beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen in der ersten Halbzeit an der linken Wade und wurde zur Pause ausgewechselt. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund gaben anschließend Entwarnung und sprachen lediglich von einer "Vorsichtsmaßnahme".
Topspiel-Einsatz wohl unmöglich: Bitteres Update bei Bayern-Keeper Manuel Neuer
Nach einer eingehenden Untersuchung der medizinischen Abteilung am Sonntag vermeldeten die Münchner aber, dass sich Neuer einen Faserriss zugezogen habe und "vorerst" ausfalle. Zunächst hieß es, ein Einsatz beim Topspiel gegen Borussia Dortmund am 28. Februar sei fraglich. Laut Sky beträgt die Fehlzeit aber mindestens drei Wochen. In diesem Fall fehlt Neuer auf jeden Fall gegen den BVB und zudem in den Bundesligaspielen gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.
Sein Comeback könnte Neuer demnach frühestens im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 10. oder 11. März feiern. Gegen wen es dann geht, steht noch nicht fest - möglich sind Duelle mit Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo und Olympiakos Piräus. Bis zur nächsten Länderspielphase Ende März stehen anschließend noch das Achtelfinal-Rückspiel sowie zwei Bundesligaspiele gegen Leverkusen und Union Berlin an.
Manuel Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus
Für Neuer kommt die jetzige Verletzung zur absoluten Unzeit, geht es doch auch um seine Zukunft. In der März-Länderspielphase rund um seinen 40. Geburtstag am 27. März soll eine Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung getroffen werden.
"Wir haben da alle keinen Stress. Manu muss fühlen, was für ihn das Beste ist", sagte Sportdirektor Freund bei der Pressekonferenz am Freitag einen Tag vor der Verletzung. Aktuell "genieße" man den Moment. "Manu ist richtig gut drauf. Wir haben große Ziele, da ist er ein wichtiger Faktor."
Vertreten wird Neuer in den kommenden Wochen von Ersatzkeeper Jonas Urbig. Der 22-Jährige absolvierte in dieser Saison bereits acht Spiele und machte dabei mit Ausnahme eines Patzers bei der 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg im Januar einen guten Eindruck. Auch nach seiner Einwechslung gegen Bremen überzeugte Urbig.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- Samstag, 21. Februar: FC Bayern - Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
- Samstag, 28. Februar: Borussia Dortmund - FC Bayern (Bundesliga)
- Freitag, 6. März: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)