Topspiel-Einsatz wohl unmöglich: Bitteres Update bei Bayern-Keeper Manuel Neuer

Für Neuer kommt die jetzige Verletzung zur absoluten Unzeit, geht es doch auch um seine Zukunft. In der März-Länderspielphase rund um seinen 40. Geburtstag am 27. März soll eine Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung getroffen werden.

"Wir haben da alle keinen Stress. Manu muss fühlen, was für ihn das Beste ist", sagte Sportdirektor Freund bei der Pressekonferenz am Freitag einen Tag vor der Verletzung. Aktuell "genieße" man den Moment. "Manu ist richtig gut drauf. Wir haben große Ziele, da ist er ein wichtiger Faktor."

Vertreten wird Neuer in den kommenden Wochen von Ersatzkeeper Jonas Urbig. Der 22-Jährige absolvierte in dieser Saison bereits acht Spiele und machte dabei mit Ausnahme eines Patzers bei der 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg im Januar einen guten Eindruck. Auch nach seiner Einwechslung gegen Bremen überzeugte Urbig.