Top-Talent vor dem Absprung! Dem FC Bayern München droht wohl ein ähnliches Szenario wie einst bei Türkei-Star Kenan Yildiz

Kurios: Licina wird vom selben Management (Leaderbrock Sports) vertreten, welches damals schon Kenan Yildiz vom FC Bayern zu Juventus transferiert hatte. Der heutige türkische Nationalspieler wurde in der Jugend des FCB ausgebildet, entschied sich jedoch gegen eine Zukunft an der Säbener Straße und schloss sich stattdessen im Sommer 2022 den Italienern an.

Dort entwickelte er sich seitdem prächtig, stieß innerhalb kürzester Zeit in die erste Mannschaft auf und ist mittlerweile unumstrittener Stammspieler. In der laufenden Spielzeit steuerte er 17 Torbeteiligungen (neun Tore, acht Assists) in 30 Spielen bei.

Licina war bei den Bayern primär in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz gekommen. Bei den Profis blieb ihm sein Debüt verwehrt.