Nach Informationen von Sky wird der 19-jährige Offensivspieler den deutschen Rekordmeister mit sofortiger Wirkung verlassen und sich der Alten Dame anschließen.
Top-Talent vor dem Absprung! Dem FC Bayern München droht wohl ein ähnliches Szenario wie einst bei Türkei-Star Kenan Yildiz
Eine Ablöse kassieren die Münchner demnach nicht, jedoch sichert man sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent sowie ein Matching Right.
Bei Juve ist Licina wohl zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant, soll aber regelmäßig bei den Profis trainieren und langfristig an das Team von Coach Luciano Spalletti herangeführt werden.
Auch Kenan Yildiz wechselte einst ablösefrei von Bayern zu Juventus
Kurios: Licina wird vom selben Management (Leaderbrock Sports) vertreten, welches damals schon Kenan Yildiz vom FC Bayern zu Juventus transferiert hatte. Der heutige türkische Nationalspieler wurde in der Jugend des FCB ausgebildet, entschied sich jedoch gegen eine Zukunft an der Säbener Straße und schloss sich stattdessen im Sommer 2022 den Italienern an.
Dort entwickelte er sich seitdem prächtig, stieß innerhalb kürzester Zeit in die erste Mannschaft auf und ist mittlerweile unumstrittener Stammspieler. In der laufenden Spielzeit steuerte er 17 Torbeteiligungen (neun Tore, acht Assists) in 30 Spielen bei.
Licina war bei den Bayern primär in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz gekommen. Bei den Profis blieb ihm sein Debüt verwehrt.
FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele
- Samstag, 31. Januar: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)
Häufig gestellte Fragen
Kenan Yildiz spielt in der Offensive. Entweder im offensiven Mittelfeld oder auf dem Flügel.
Kenan Yildiz wurde am 4. Mai 2005 in Regensburg geboren.
Kenan Yildiz trägt bei Juventus Turin die Trikotnummer zehn.
Kenan Yildiz ist 1,87 Meter groß. Eine perfekte Größe für einen spiel- und dribbelstarken Offensivspieler mit gutem Abschluss.
Kenan Yildiz wiegt ungefähr 79 Kilogramm. Sein Körperbau ist muskulös und kaum ein überflüssiges Gramm.
Seine genaue Schuhgröße ist öffentlich nicht bekannt. Vermutet wird irgendwo zwischen 43 und 45 EU - passend zu seiner Größe.
Kenan Yildiz ist beidfüßig und kann sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß starke Schüsse abgeben. Diese Vielseitigkeit machr ihn schwerer für die gegnerische Abwehr auszurechnen. Der rechte Fuß ist vermutlich minimal stärker.
Kenan Yildiz startete seine Laufbahn beim SV Sallern Regensburg ehe er zum SSV Jahn Regensburg wechselte. Zwischen 2012 und 2022 spielte er zudem in der Jugend des FC Bayern München.
Kenan Yildiz wohnt in Turin (Italien). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.
Kenan Yildiz fährt aktuell einen BWM X6.
Da er in Deutschlad geboren und aufgewachsen ist, spricht Kenan Yildiz fließend Deutsch.
Kenan Yildiz hat bisher noch keine Kinder.
Es gibt keine offizielle Bestätigung oder verlässliche Information über eine feste Freundin von Kenan Yildiz.
Er verdient bei Juventus Turin etwa 2,8 Millionen Euro pro Jahr.
In seinen jungen Jahren durfte Kenan Yildiz bereits die Trophäe der Coppa Italia in die Höhe strecken.
Kenan Yildiz hat den Ballon d'Or bislang noch nicht gewonnen.
Auch zum FIFA-Weltfußballer wurde er noch nicht gewählt.
Der Spitzname von Kenan Yildiz ist "Baba Yildiz". Seinen Spitznamen erhielt er von seinem Mannschaftskollegen Dusan Vlahovic.