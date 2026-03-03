Leon Goretzka vom FC Bayern München möchte im Sommer angeblich am liebsten zum FC Arsenal in die englische Premier League wechseln. Das die Bild-Zeitung. Der deutsche Nationalspieler hatte vor Wochen angekündigt, dass er den deutschen Rekordmeister nach der aktuellen Saison verlassen wird, wenn sein Vertrag in München ausläuft.
Top-Favorit kristallisiert sich heraus: FC Bayern Münchens Leon Goretzka hat wohl ein Traumziel
Arsenal mit Vorteil im Transfer-Duell mit Spurs
Dem Bericht zufolge interessieren sich - wenig überraschend - einige Top-Klubs für den ablösefreien Goretzka. Besonders Klubs aus Italien und der Premier League wurden jüngst mit dem 31-Jährigen in Verbindung gebracht. "Hauptziel" für Goretzka sei jedoch ein Wechsel auf die Insel. In England soll der FC Arsenal die besten Chancen haben, da die Gunners als aktueller Tabellenführer im Gegensatz zu den ebenfalls interessierten Tottenham Hotspur in der kommenden Saison sicher in der Champions League spielen werden. Ein konkretes Angebot von den Gunners habe es aber noch nicht gegeben.
- Getty Images
Italiens Top-Klubs schauen genau auf Leon Goretzka
In Italien sind dem Bericht zufolge mit Inter Mailand, Juventus Turin und der AC Mailand drei Klubs hinter dem 31-Jährigen her. Besonders Inter habe durchaus die Chance, Goretzka zu verpflichten. Intern soll besonders Goretzkas Physis imponieren. Im Direktvergleich mit der englischen Liga sei die Serie A im Werben um den deutschen Nationalspieler allerdings im Nachteil.
Im Januar hatte sich Atletico Madrid intensiv um Goretzka bemüht, der allerdings während der Verhandlungen deutlich machte, dass er sich einen sofortigen Abschied aus München nicht vorstellen könne und die Saison beim FCB zu Ende bringen möchte. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sein Vertrag nach acht Jahren bei den Bayern nicht mehr verlängert wird.
Die Saison 25/26 von Leon Goretzka beim FC Bayern München:
- Spiele: 32
- Spielminuten: 1457
- Tore: 2
- Assists: 0