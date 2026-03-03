Top-Favorit kristallisiert sich heraus: FC Bayern Münchens Leon Goretzka hat wohl ein Traumziel

In Italien sind dem Bericht zufolge mit Inter Mailand, Juventus Turin und der AC Mailand drei Klubs hinter dem 31-Jährigen her. Besonders Inter habe durchaus die Chance, Goretzka zu verpflichten. Intern soll besonders Goretzkas Physis imponieren. Im Direktvergleich mit der englischen Liga sei die Serie A im Werben um den deutschen Nationalspieler allerdings im Nachteil.

Im Januar hatte sich Atletico Madrid intensiv um Goretzka bemüht, der allerdings während der Verhandlungen deutlich machte, dass er sich einen sofortigen Abschied aus München nicht vorstellen könne und die Saison beim FCB zu Ende bringen möchte. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sein Vertrag nach acht Jahren bei den Bayern nicht mehr verlängert wird.