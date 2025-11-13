Toni Kroos zerlegt Reporter wegen Interview mit Joshua Kimmich: "Das ist so richtig empathielos, das kann ich nicht glauben"

Die Frage, die Kroos am meisten störte, bezog sich dann auf die nach der Partie bei Union anstehende Länderspielpause. "Freuen Sie sich nun auch auf die Länderspielpause zum Durchatmen, nachdem die Siegesserie (Bayern hatte die 16 vorherigen Saisonspiele allesamt gewonnen, d. Red.) gerissen ist?", hatte der Reporter Kimmich gefragt. Kroos' wütende Reaktion darauf: "Das ist eine respektlose Frage, aus mehreren Gründen. Erstens: Der kommt gefühlt aus der 34. englischen Woche, reißt in jedem Spiel seine zwölf Kilometer ab und jetzt hat er zwei Spiele mit der Nationalmannschaft. Der fliegt nicht drei Wochen auf die Malediven, wo mal Zeit ist zum Durchatmen. Der hat zwei Spiele mit der Nationalmannschaft. Wo du genau weißt, wenn eins davon in die Hose geht, wirst du von ganz Deutschland zerrissen. Dann vielleicht auch zu Recht – wie nach dem Slowakei-Spiel zum Beispiel. Genau das steht auf dem Spiel. Und das nennt dieser Kollege Durchatmen. Das ist so richtig empathielos, das kann ich nicht glauben."

Kimmich selbst reagierte derweil gelassen und sachlich auf die Frage und erklärte: "Ich sehe die Länderspielpause nicht als Durchatmen an, weil es für uns eben keine Pause ist. Wir haben zwei sehr, sehr wichtige Spiele, darauf freuen wir uns. Wir wollen beide gewinnen und uns für die WM qualifizieren."

Bitter für den Nationalmannschaftskapitän: Mindestens das erste der beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg am Freitag wird er verpassen, da er sich im Training am rechten Sprunggelenk verletzt hat. Kimmich wird dennoch mit nach Luxemburg reisen und auch danach beim Team bleiben, da er am kommenden Montag im abschließenden Quali-Spiel gegen die Slowakei möglicherweise schon wieder einsatzbereit ist.