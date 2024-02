Toni Kroos als Opfer? Die Pläne von Carlo Ancelotti mit Kylian Mbappé bei Real Madrid

Der Wechsel von Kylian Mbappé von PSG zu Real rückt immer näher. Das sind die drei Ancelotti-Varianten bei der Aufstellung.

Bei Real Madrid gibt es angeblich drei Szenarien, wie Kylian Mbappé in der kommenden Saison in die Aufstellung der Königlichen eingebunden werden kann. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.

Der Superstar von Paris Saint-Germain steht kurz vor einem ablösefreien Wechsel zu den Königlichen - und ist als Königstransfer des Sommers natürlich in der kommenden Saison bei Real gesetzt.

Für andere Spieler wie Rodrygo oder auch Toni Kroos könnte es aber unter Umständen schwer werden, auf die gewünschte Spielzeit zu kommen.