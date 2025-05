Tickets für die Darts Team WM in Frankfurt kaufen: Wo bekomme ich Karten und wie teuer sind sie?

Im Juni findet in Frankfurt die Team-WM im Darts statt. Wo kann man an Tickets für das Event kommen?

Vom 12. bis zum 15. Juni 2025 steigt in der Eissporthalle Frankfurt die Darts Team-Weltmeisterschaft. 2024 gewann England das Turnier, bei dem im Doppel gespielt wird. Welches Land setzt sich in diesem Sommer die Krone auf? Wo Ihr an Tickets für die Darts Team-WM kommt und wie teuer diese sind, erfahrt ihr jedenfalls hier.