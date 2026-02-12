Getty
Thomas Tuchel verlängert seinen Aufenthalt in England und unterzeichnet einen neuen Vertrag bis 2028.
Tuchel unterschreibt neuen Vertrag in England bis 2028
Der ehemalige Trainer von Chelsea, Bayern München und Paris Saint-Germain, Tuchel, übernahm im Januar 2025 das Amt des englischen Nationaltrainers, nachdem er sich einige Monate zuvor bereit erklärt hatte, diese Aufgabe zu übernehmen. Sein ursprünglicher Vertrag war relativ kurz und sah vor, dass er einen Weltmeisterschaftszyklus absolvieren würde.
Die Qualifikation für die Endrunde 2026 verlief reibungslos, und die Three Lions gelten als einer der Favoriten auf den Weltmeistertitel in Nordamerika. Tuchel hat die Aufgabe, die 60-jährige Durststrecke der englischen Herren-Nationalmannschaft zu beenden, und hat nun einen Vertrag bei den Three Lions bis 2028 unterschrieben.
Tuchel mit Man Utd, Tottenham und Real Madrid in Verbindung gebracht
Es wurden jedoch Fragen zu seiner Zukunft gestellt, bevor er seinen ersten Titel errungen hat, und eine Rückkehr als Trainer im Inland wurde ins Gespräch gebracht. Der 52-Jährige gehört zu den Kandidaten, die Manchester United angeblich in Betracht gezogen hat, als sie sich darauf vorbereiteten, einen dauerhaften Nachfolger für Ruben Amorim zu ernennen – Michael Carrick ist derzeit interimistisch für die Red Devils verantwortlich.
Auch Tottenham, das Thomas Frank entlassen hat, soll ihn schätzen, während Real Madrid ein weiterer Schwergewichtler ist, der derzeit unter einem Interimstrainer arbeitet – Alvaro Arbeloa hat die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten. Es wird spekuliert, ob Pep Guardiola auch in der nächsten Saison noch bei Manchester City sein wird und ob Luis Enrique einem neuen Vertrag bei PSG zustimmen wird.
Der englische Fußballverband ist sich dieser Gerüchte bewusst und hat Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Tuchel auch in Zukunft an der Spitze bleibt. Ein Vertrag bis zur Europameisterschaft 2028, die in England ausgetragen wird, ist bereits unterzeichnet und besiegelt.
Tuchel genießt das Leben im internationalen Fußball
Tuchel hat sich erfreut über die Unterzeichnung seines neuen Vertrags geäußert. Er sagte: „Ich bin sehr glücklich und stolz, meine Zeit in England zu verlängern. Es ist kein Geheimnis, dass ich jede Minute meiner bisherigen Arbeit mit meinen Spielern und Trainern geliebt habe, und ich kann es kaum erwarten, sie zur Weltmeisterschaft zu führen. Es ist eine unglaubliche Chance, und wir werden unser Bestes geben, um das Land stolz zu machen.
Ich habe so viel Unterstützung von Mark, all meinen Kollegen bei der FA und von den Fans überall bekommen, dass ich nicht gezögert habe, als ich gefragt wurde, ob ich diesen Traumjob weitermachen möchte. Die EURO 2028 wird ein ganz besonderes Turnier, und als Trainer gibt es nichts Schöneres, als sich mit den Besten auf der größtmöglichen Bühne zu messen.“
Mark Bullingham, CEO des Fußballverbands, fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, dass Thomas sich verpflichtet hat, bis zur EM 2028 bei uns zu bleiben. Er war schon bei seiner Ankunft für die Weltmeisterschaftskampagne die richtige Person für diesen Job und hat seinen Ruf während der Qualifikationsspiele nur noch gestärkt. Wir wissen, dass die Spieler voll hinter ihm stehen, und die Zusammengehörigkeit innerhalb der Gruppe ist für alle sichtbar.
Es gibt einfach keinen besseren Kandidaten im Weltfußball. Mit seiner Erfahrung in großen Spielen, seinem Wissen und seiner Leidenschaft gibt er der Mannschaft die besten Chancen auf Erfolg – in diesem Sommer und bei der einmaligen EURO, die in zwei Jahren hier in Großbritannien ausgetragen wird.
Mit Thomas, Anthony und dem gesamten Team verfügen wir über eine perfekte Mischung aus englischer Trainerkompetenz und internationaler Expertise. Ihr ganzes Augenmerk liegt weiterhin darauf, diesen Sommer so gut wie möglich abzuschneiden, und indem wir sie frühzeitig für 2028 verpflichtet haben, haben wir die potenzielle Ablenkung durch Vertragsverhandlungen rund um das Turnier beseitigt.“
Auslosung der Nations League & WM-Qualifikation: England im Jahr 2026
Er wird am Donnerstag bei der Auslosung der Nations League in Brüssel dabei sein. England befindet sich dort in Topf drei und wird mit einem der Top-Teams – Portugal, Frankreich, Spanien oder Deutschland – gepaart werden. Der Wettbewerb beginnt im September, das Finale findet im nächsten Sommer statt.
Die Times behauptet, dass „der Gewinn des Turniers zu den Ambitionen Englands gehört und der Wunsch, dass Tuchel dafür verantwortlich ist, ein weiterer Faktor in den Überlegungen des englischen Fußballverbands ist“. Er wird jedoch „an seinen Erfolgen bei großen Turnieren, insbesondere der Weltmeisterschaft, gemessen werden“. England hat im März Freundschaftsspiele gegen Uruguay und Japan vor sich.
Anschließend trifft die Mannschaft in Florida in Vorbereitungsspielen auf Neuseeland und Costa Rica, bevor sie ihr Trainingslager in Kansas City aufschlägt. Der Kampf um den Weltmeistertitel beginnt am 17. Juni in Dallas gegen den Gruppengegner Kroatien. Am 23. Juni trifft die Mannschaft in Boston auf Ghana und vier Tage später in New Jersey auf Panama.
