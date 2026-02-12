Thomas Tuchel verlängert seinen Aufenthalt in England und unterzeichnet einen neuen Vertrag bis 2028.

Tuchel hat sich erfreut über die Unterzeichnung seines neuen Vertrags geäußert. Er sagte: „Ich bin sehr glücklich und stolz, meine Zeit in England zu verlängern. Es ist kein Geheimnis, dass ich jede Minute meiner bisherigen Arbeit mit meinen Spielern und Trainern geliebt habe, und ich kann es kaum erwarten, sie zur Weltmeisterschaft zu führen. Es ist eine unglaubliche Chance, und wir werden unser Bestes geben, um das Land stolz zu machen.

Ich habe so viel Unterstützung von Mark, all meinen Kollegen bei der FA und von den Fans überall bekommen, dass ich nicht gezögert habe, als ich gefragt wurde, ob ich diesen Traumjob weitermachen möchte. Die EURO 2028 wird ein ganz besonderes Turnier, und als Trainer gibt es nichts Schöneres, als sich mit den Besten auf der größtmöglichen Bühne zu messen.“

Mark Bullingham, CEO des Fußballverbands, fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, dass Thomas sich verpflichtet hat, bis zur EM 2028 bei uns zu bleiben. Er war schon bei seiner Ankunft für die Weltmeisterschaftskampagne die richtige Person für diesen Job und hat seinen Ruf während der Qualifikationsspiele nur noch gestärkt. Wir wissen, dass die Spieler voll hinter ihm stehen, und die Zusammengehörigkeit innerhalb der Gruppe ist für alle sichtbar.

Es gibt einfach keinen besseren Kandidaten im Weltfußball. Mit seiner Erfahrung in großen Spielen, seinem Wissen und seiner Leidenschaft gibt er der Mannschaft die besten Chancen auf Erfolg – in diesem Sommer und bei der einmaligen EURO, die in zwei Jahren hier in Großbritannien ausgetragen wird.

Mit Thomas, Anthony und dem gesamten Team verfügen wir über eine perfekte Mischung aus englischer Trainerkompetenz und internationaler Expertise. Ihr ganzes Augenmerk liegt weiterhin darauf, diesen Sommer so gut wie möglich abzuschneiden, und indem wir sie frühzeitig für 2028 verpflichtet haben, haben wir die potenzielle Ablenkung durch Vertragsverhandlungen rund um das Turnier beseitigt.“