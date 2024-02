Bayern hatte von einer einvernehmlichen Trennung im Sommer gesprochen. Tuchels Aussagen lassen Interpretations-Spielraum.

Thomas Tuchel wird den FC Bayern am Saisonende verlassen. Das Aus des 50-Jährigen erfolgte jedoch offenbar nicht so einvernehmlich, wie es der deutsche Rekordmeister in seiner ursprünglichen Mitteilung bekannt gegeben hatte.