Thomas Tuchel kritisiert eigenen Spieler: "Das hat mir gar nicht gefallen"

Bei Tottenham wurde der Vorfall übrigens schnell geklärt. Spence und van de Ven hätten sich bereits am darauffolgenden Tag proaktiv bei Frank entschuldigt. Der 52-jährige Trainer aus Dänemark nahm die Entschuldigung an. Seine Spieler seien "nur frustriert", ihr Verhalten sei "nicht respektlos gemeint" gewesen.

Tottenham gewann nach der Pleite gegen Chelsea in der Champions League mit 4:0 gegen den FC Kopenhagen, es folgte ein 2:2 gegen Manchester United in der Premier League. Spence und der Niederländer van de Ven, dem gegen Kopenhagen übrigens ein absolutes Traumtor gelang, kamen in beiden Partien zum Einsatz.

Für die englische Nationalmannschaft hatte Spence erst im September debütiert. Beim 2:0-Sieg gegen Serbien am Freitag saß der 25-jährige Rechtsverteidiger über die volle Spielzeit auf der Bank. Am Sonntag um 18 Uhr steht das abschließende WM-Qualifikationsspiel auswärts gegen Albanien an. England ist bereits vorzeitig für die WM qualifiziert.