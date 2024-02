Thomas Tuchel ist beim FC Bayern auf dem falschen Weg – sein Rauswurf wäre trotzdem nicht richtig

Thomas Tuchel hat abermals keine Erklärung für eine Niederlage – und sollte genau deshalb seinen Ansatz überdenken. Ein Kommentar.

"Ich weiß nicht" und "keine Ahnung" - das sind die Worte, die von Thomas Tuchel aktuell am häufigsten zu hören sind. Auch nach der 0:1-Niederlage bei Lazio Rom stellte sich der Trainer des FC Bayern München vor die Kameras von DAZN und sagte zweimal "ich weiß nicht" und dreimal "keine Ahnung".

"Ich weiß nicht, wieso wir so den Faden verloren haben in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung", erklärte Tuchel. Wobei erklären hier das falsche Verb ist. Erklärungen hat er nämlich schon länger nicht mehr. "Aber wir haben ihn auf jeden Fall verloren und dann alles dafür getan, dass wir in Rückstand geraten." Tuchel distanziert sich damit sehr klar von seinen Spielern und deren Leistung.

Er nimmt sich aus der Verantwortung - und überträgt diese nahezu komplett auf die Mannschaft. Richtig so, mag vielleicht manch ein Bayern-Fan denken, der genug von der Vielzahl an individuellen Fehlern hat. Eine Mannschaft, die unter so vielen verschiedenen Trainern nicht konstant performen konnte, steht zu Recht in der Kritik. Trotzdem muss Tuchel seinen Ansatz überdenken.