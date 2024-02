"Er reagiert regelrecht zickig": Die bisherige Zeit von Thomas Tuchel beim FC Bayern in der Analyse

Nach der Klatsche in Leverkusen wackelt Thomas Tuchel. Wie ist sein bisheriges Wirken beim FC Bayern zu bewerten? Eine Analyse.

Viel ist nicht bekannt über Thomas Tuchels Ski-Begeisterung. Immerhin aber der Fakt, dass er die Skipiste dem Karneval vorzieht. "Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Mitmachen oder zum Skifahren gehen", stellte Tuchel 2009 nach seinem Amtsantritt als Trainer des FSV Mainz 05 fest, gefragt nach seiner Einstellung zu Fastnacht-Festivitäten. "Bisher habe ich mich für das Zweite entschieden."

Im Jahr 2024 wird Tuchel auf beides verzichten. Lust auf Partys dürfte er nach der 0:3-Pleite gegen Bayer Leverkusen nicht haben, der Rückstand auf den Bundesliga-Spitzenreiter beträgt bereits fünf Punkte. Aufgrund des engen Terminplans bleibt auch keine Zeit für einen Skiurlaub. Bereits am Mittwoch ist der FC Bayern zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom zu Gast. Wohl besser so!

Als der FC Bayern vor rund elf Monaten letztmals in Leverkusen verloren hat, kostete ein Skiurlaub in der darauffolgenden Länderspielphase Trainer Julian Nagelsmann letztinstanzlich den Job. Statt die Pleite in München aufzuarbeiten, bretterte er lieber durch den Schnee. Nagelsmanns Entlassung kam damals überraschend und trotz eines vorherigen Treuebekenntnisses von Präsident Herbert Hainer.